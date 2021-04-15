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加拿大國會開視訊 議員一絲不掛春光外洩糗大了

中央社渥太華14日綜合外電報導
加拿大國會議員艾摩斯不小心在視訊鏡頭前露出裸體，當時加拿大眾議院正在進行視訊會議。(美聯社)
加拿大國會議員艾摩斯不小心在視訊鏡頭前露出裸體，當時加拿大眾議院正在進行視訊會議。(美聯社)

使用視訊軟體要小心，否則就像加拿大國會議員艾摩斯稍不留神一絲不掛地春光外洩，糗得滿臉通紅頻頻向同僚道歉。

自由黨籍（Liberal）國會議員艾摩斯（William Amos）被他自己的筆電視訊鏡頭捕捉到拿著手機遮私處，全裸站在辦公室豎立的加拿大國旗與魁北克省旗之間。當時加拿大眾議院（House of Commons）正在進行視訊會議。

赤裸坦誠相見的烏龍曝光後，這位現年46歲的國會議員晚間在推特發文說：「我今天的確犯了尷尬的錯誤，我對此非常難為情，當時我剛慢跑完換衣服，我的視訊鏡頭突然開啟，我誠摯向所有議會同僚致歉，那是無心之過+不會再犯了。」

當時國會正在進行質詢，這位來自魁北克的議員並沒有在線上會議中發言，若他脫光這麼做，那就違反了眾議院的議事規則。

根據議事規則「秩序和禮儀」章節，質詢時該怎麼穿並沒有明文規定，不過男性發言者「必須穿著當代正式服裝」，像是夾克、襯衫與繫領帶。

他的閃失只有在院內網路系統流傳，以致加拿大的民眾起初不知道，他們有位民意代表裸身示眾。

自由黨黨魁、加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau ）尚未對此發表評論。

但在野黨黨鞭德貝拉弗（Claude DeBellefeuille）質詢時提及這起意外，提醒同僚必須隨時把自己包緊緊。

加拿大 眾議院 手機

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