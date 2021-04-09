Neuralink讓猴子憑意念打電玩 馬斯克要造福癱瘓者

特斯拉執行長馬斯克資助數個充滿未來感的計畫，圖為他旗下腦機介面新創Neuralink的最新成果，展示一隻猴子僅靠「意念」便能打電玩。 翻攝自YouTube

馬斯克 旗下一家腦機介面新創Neuralink，已在Youtube公布影片，以說明該公司近期的進展。影片中的猴子植入該公司開發的硬體裝置後，似乎真的僅用「意念」便能移動電腦螢幕上的游標，玩桌球遊戲「乓」。

科技網站The Verge報導，這隻名為Pager的9歲獼猴，在拍攝這支影片前，已植入Neuralink的腦晶片 約六周。在影片中，牠一開始是學習用搖桿來打電玩，以獲得用金屬吸管喝香蕉冰沙的獎勵。猴子在玩遊戲時，Neuralink的裝置便記錄牠腦中神經元活化的反應，主要是藉此學習如何預測猴子的手部動作。

影片來源：YouTube

取得Pager的大腦活動模式後，Neuralink不再讓牠使用搖桿。這隻猴子卻僅憑著意念，持續打電玩—牠沒有搖桿照樣能玩「乓」。

馬斯克在2019年7月就說，猴子已能用植入腦晶片的大腦來控制電腦。在那之後，Neuralink也曾在小豬身上展示該公司的成果。馬斯克8日則推文表示，Neuralink可望使身體癱瘓者發推文的速度，比用大拇指操作智慧手機 的人還快。他後續的推文中說，該公司接下來的目標是，讓大腦的神經連結傳送訊號至身體的神經束，「進而使半身不遂的人再度行走」。