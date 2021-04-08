洗澡洗一半警鈴響 消防員穿條內褲就上 頭上還有泡沫

貴州一位消防員在洗澡時碰到警鈴響起，為拚救人馬上搶時間衝出浴室，身上還只穿著一件內褲。(取材自Youtube)

每當災難發生，救人總是分秒必爭。對救災人員而言，即使只是短短的時間，也很可能是一個人的生死關頭，不能輕易放掉。最近一支中國 消防員的影片，更是展現了這種精神。

根據日本 媒體「Techinsight」報導，最近社群網站 上出現一支影片，背景中響起警鈴聲音，同時一群身著深藍色衣物的男性緊急從房間衝出，集合到畫面中的某處。隨後，有一位只穿著內褲，頭上還帶著些殘留泡沫，好像洗澡到一半的男子也跟上，過程中還疑似因為沐浴劑的關係，腳底打滑了一下。

由於急忙換裝，消防員頭上甚至還殘留著泡沫。(取材自Youtube)

這部影片來自於中國貴州省遵義市的消防署，原來畫面中的這些人都是消防隊員，當他們聽到警鈴一響起，立刻進入備戰狀態，所以才會不顧澡洗到一半便出發，以爭取最快時間。雖然後來證實這次警鈴是誤報，不過消防員們的敬業精神，仍博得網友們的讚賞。

網友們紛紛表示「真的要尊敬消防員們」、「有這樣的消防員，住在這裡的人可以高枕無憂」、「他簡直是位真正的傳奇」、「這就是何謂奉獻精神」、「感謝這些保家衛國的戰士們！願上帝保佑你們健康平安！」

來源：South China Morning Post