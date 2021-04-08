年輕時沒錢回家 英男子當年求同事「寄」他回國

英國75歲男子羅布森年輕時在澳洲工作，因為想家又負擔不起相關費用，只好央求兩名同事把他裝箱「寄」回家。圖為木箱示意圖，非當事人。路透

英國 BBC報導，威爾斯首府卡地夫75歲男子羅布森1965年被維多利亞鐵路公司派往澳洲 工作，十分想家卻又因為負擔不起違約相關費用800英鎊（約1099.7美元），央求兩名愛爾蘭同事保羅和約翰，將他裝在木箱中把他「寄」回家。雖然當年偷渡回國過程中很危險，但他仍很感謝保羅和約翰，想透過媒體尋找他們。

羅布森被派往澳洲時年僅19歲，當年他已簽約承諾，要待在澳洲工作兩年，因此根本不可能直接買機票回家。羅布森若違約就要支付800英鎊的費用，但他的月薪僅30英鎊（約41.2美元），根本負擔不起。

羅布森突發奇想，買來一個長、寬各91公分，高60公分的木箱，放入幾個枕頭、他的行李箱、一瓶水和一個用來裝排泄物的空罐子，央求同事保羅和約翰把他「寄」回家。但箱子的大小無法讓羅布森伸展或轉身。羅布森說：「約翰一開始就願意幫忙，但保羅剛開始很反對我的計畫。」

不過，羅布森回家的過程並不順利，箱子一開始被送到雪梨，接著是美國 ，最後才送到英國。此外，物流人員根本不理會箱子「此面朝上」的標誌，因此羅布森長達五天都是以「頭朝下」的方式待在木箱裡，他稱這使他差點喪命。最後，美國海關人員發現了羅布森，並在他證明身分後遣返回倫敦。

羅布森將這段瘋狂的經歷寫成一本書，也希望透過媒體尋找保羅和約翰，以感謝他們。但羅布森也坦承：「這段冒險實在太蠢了，要是我的小孩敢這麼做，我會殺了他們。因為時代變了。」