我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山奧克蘭華埠周邊 猖狂劫匪連6搶 警直升機追捕

NBA／林書豪在艾倫秀自曝：媽媽拿退休金讓我圓夢

影／他在後院挖到「寶藏箱」 開箱後臭到逃跑

編譯中心／綜合報導
男子在後院挖到「祕密寶藏箱」。（影片截圖／取材自tiktok@tonyhuismanlp）
男子在後院挖到「祕密寶藏箱」。（影片截圖／取材自[email protected]

美國一名男子修曼（Tony Huisman）日前在自家後院做園藝時，意外挖到一個有兩個把手的大型水泥箱，他欣喜開箱查看內容物，最後發現裡面裝的是他意想不到的東西。

修曼提到自己先是發現這個「祕密寶藏箱」第一個把手，繼續挖又發現第二個把手，決定堅持挖下去直到能提起整個箱子。

但當修曼抬起箱子時覺得箱子有重，便拿鐵撬勾住把手想撬開蓋子看裡面裝什麼。修曼掀蓋後大驚：「你絕對不會相信我發現什麼‧‧‧我家的化糞池。」當下臭味四溢，他立刻皺臉逃離現場。

修曼提到自己跟前屋主在這棟房子住了八年多，直呼完全不知道家裡還是連結傳統的化糞池系統：「誰曉得這個化糞池多久沒清理了。裡面內容物跟果凍很像，但絕對不是大家想吃的『果凍』。」

修曼的影片至今已有超過619萬觀賞人次。網友LSwope說：「你挖到一大箱巧克力耶。」網友Steeped表示：「我很確定這不是寶藏箱。」

@tonyhuismanlp

Found a secret box in the ground #cool #metaldetecting #comedy

♬ Dreamy - Elijah Lee

美國

上一則

泳裝照被陌生人合成 她收「自己裸照」崩潰：好恐怖

下一則

貝克漢秒上手！帝舵2021新品強打保固 挑戰高品質定義

延伸閱讀

嬌生出包後 確保供應…莫德納疫苗每瓶劑量增加50%

嬌生出包後 確保供應…莫德納疫苗每瓶劑量增加50%
「侯在里」的酸甜記憶（上）

「侯在里」的酸甜記憶（上）
嬌生產線出包 FDA批准莫德納疫苗瓶裝增量50%

嬌生產線出包 FDA批准莫德納疫苗瓶裝增量50%
芝麻街布偶添「非裔生力軍」 教孩子尊重種族

芝麻街布偶添「非裔生力軍」 教孩子尊重種族

熱門新聞

杜拜3日發生一群全裸女模站在一處高樓陽台拍照，景象遭人拍攝後上傳社群媒體，引發軒然大波與當地輿論怒火，俄媒「生活」指約40名模特兒事後遭到逮捕。畫面翻攝：The Sun

全裸女模站杜拜高樓陽台攝影 傳警方一口氣抓走40人

2021-04-06 06:48
姐說靠在飛機窗邊睡覺是禁忌。圖為示意圖。（取材自ingimage）

搭飛機有禁忌 資深空姐：頭別靠窗邊、不要吃冰塊

2021-04-07 03:00
由於洞窟中探險的意相加上指針形式，讓網友推斷Explorer II將是2021年勞力士ROLEX的新品之一。（取材自Instagram／合成圖）

勞力士ROLEX新品大預測？2只「經典款」呼聲高

2021-04-06 01:37
一項涵蓋超過23萬人的大型研究顯示，有1/3的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）患者在確診半年內診斷出大腦或精神疾病。 美聯社

研究：染疫患者確診半年內 三分之一罹大腦或精神疾病

2021-04-07 11:03
日本YouTuber「千春（むね肉ちはる）」以不露面做為噱頭，時常在個人頻道分享運動影片。（取材自YouTube）

還能相信誰？這個大胸YouTuber「自曝身分」網友崩潰

2021-04-01 01:47
英國男子懷特日前在家正悠閒地享用最愛的餅乾，突然吃到硬物，更把牙齒都咬崩，後來才知道硬物是鑽石。示意圖。（取材自ingimage）

他吃餅乾咬到異物還掉牙 竟然吐出「高價硬物」

2021-03-31 04:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
搭飛機有禁忌 資深空姐：頭別靠窗邊、不要吃冰塊

搭飛機有禁忌 資深空姐：頭別靠窗邊、不要吃冰塊
又仇恨犯罪？紐約布魯克林亞裔女遭男無故扯髮

又仇恨犯罪？紐約布魯克林亞裔女遭男無故扯髮
研究：染疫患者確診半年內 三分之一罹大腦或精神疾病

研究：染疫患者確診半年內 三分之一罹大腦或精神疾病
4劫匪闖屋拿槍指頭 奧克蘭亞裔至今心有餘悸

4劫匪闖屋拿槍指頭 奧克蘭亞裔至今心有餘悸
疫情第四波？美逾4成新增確診 集中在紐約等5州

疫情第四波？美逾4成新增確診 集中在紐約等5州