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太魯閣號事故災難 醫師：勿傳遞傷亡者片斷故事博關注

記者魯永明／嘉義報導
太魯閣號撞擊工程車出軌事件，造成50人死亡，200多人輕重傷重大事故。圖／聯合報資料照片
太魯閣號撞擊工程車出軌事件，造成50人死亡，200多人輕重傷重大事故。圖／聯合報資料照片

台鐵太魯閣號撞擊工程車出軌事件，造成50人死亡，200多人輕重傷重大事故；擁有中正大學犯罪防治研究所碩士的嘉義市知心連冀診所院長、身心醫學科醫師李連冀說，很多事件有其脈絡，受難者家屬有抒發情緒需要，但他們的心情不是被拿來消費，而是需要用心聆聽、陪伴及協助善後。

李連冀希望媒體善用傳播優勢，教導民眾如何陪伴，幫助身邊有需要的人，如：創傷後症候群的處理，而非擷取部分的訊息，影響心情，還是同樣地落在無助，且只能跟著哀嘆或謾罵的窘境中。

災難情節有如電影般扣人心弦，除真心關注受難者外，更多是基於好奇，想了解事故的發生，現場傷亡者的樣貌或是各種聳動或感傷的故事。

李連冀說，「閱聽人對災難事件好奇，凸顯我們在教育上未提供給國民足夠素養，大家需要藉追逐身邊各種悲劇滿足渴望了解需求。除可能妨礙救災，常會有人跑現場圍觀，間接鼓勵媒體爭相報導各種驚心動魄的片段，忽略被賦予社會教育責任。」

災難發生需要最短時間聯繫整合救援單位，安置傷亡，但更重要是告訴社會大眾，可以在自己角色做什麼，讓事件對社會衝擊減到最小，而非一直傳遞罹難者或倖存者片斷故事博取注意。

救災任務結束，當關注焦點集中倖存者及罹難者家屬，救援醫護人員、軍警、消防及救難隊員，同樣經歷災難現場，可能躲暗處舔傷無名英雄，也要關心，因為目睹殘駭、聽聞慘叫記憶，無法轉身離去就留在當地，可能伴隨夢境或某個熟悉場景，再度誘發這些曾處於駭人情境的高張狀態。

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