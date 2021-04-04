劫匪懂享受？搶完金項鍊變賣領現 先去泡個三溫暖紓壓

吳男行搶後隨即跳上機車逃逸。（記者張議晨／翻攝）

高雄50歲吳姓男子昨天傍晚6時許，見一名男子在二聖一路與英明路附近遛狗時，發現男子身戴金項鍊竟動手行搶，警方獲報後組成專案小組，最後在今凌晨2時許，於苓雅區一間三溫暖店發現剛紓壓完得吳嫌，警方在吳男身上查扣6.5萬元現金及海洛因1包，但搶得金項鍊吳卻辯稱「丟掉了」，全案警詢後，依搶奪罪嫌移送地檢署偵辦。

警方調查，吳姓男子有毒品 、搶奪前科，昨天傍晚6時許，吳男先遮掩車牌，騎機車繞行高雄市苓雅區、前鎮區一帶，搜尋下手目標，行經二聖一路、英明路時，見一男子悠閒遛狗，眼尖吳男瞄到男子脖子戴有金項鍊，先假裝騎車經過，行經被害人一旁後馬上停妥機車下手行搶，整個過程不到5秒完成，等到被害人追上時，吳男已騎機車逃逸。

為躲避警方追查，吳男還刻意變裝，行搶完後隨即脫掉作案外套，騎車在高市街頭逃竄，高雄市苓雅分局接獲報案後，組成專案小組追緝，調閱沿途監視器畫面，逐一清查吳男可能行蹤，最後在今凌晨於苓雅區某間三溫暖店內，找到剛紓壓完的吳男，當場將吳逮捕歸案。

吳男行搶後馬上拿個贓款到苓雅區洗三溫暖，見警方上前還裝傻稱金項鍊已經丟在路上。（記者張議晨／翻攝）

近年來黃金高漲，根據目前牌價每兩黃金價 值約6萬元台幣（約2083美元），吳男行搶黃金重約2兩，市價超過12萬台幣，吳男得手後疑似將金項鍊變賣，但警方僅在吳男身上查獲贓款約6萬5000餘元台幣，變賣所得幾乎花掉一半，但吳否認變賣金項鍊，裝傻稱已經將項鍊「丟掉了」，全案警詢後，依違反搶奪罪、毒品危害防制條例，移送地檢署偵辦。