4月櫻花季登場 紐約5大區賞櫻全攻略

一年一度的櫻花季即將到來。(記者張晨/攝影)

又到了一年一度的櫻花季，去年春天疫情籠罩，居家避疫令之下，滿城櫻花無人欣賞；今年春天隨著疫苗接種速度加快，紐約客只要戴好口罩，保持社交距離，可以迎接春暖花開的季節，欣賞如少女般的粉紅櫻花層層簇擁，會讓人心情愉悅起來。

不想舟車勞頓出城遠行，卻依然想拍照賞櫻 ，本期生活版為讀者整理了紐約市 五大區的賞櫻好去處，享受疫情後的第一縷春日暖陽。

●布碌崙(布魯克林)

布魯克林植物園的日本園。(記者張晨/攝影)

●布魯克林植物園 (Brooklyn Botanic Garden)

布魯克林植物園的櫻花可謂艷壓群芳，獲評為全美十大賞櫻聖地，園內栽種著26種顏色各異、品種不同的櫻花樹；白中帶粉紅的大山櫻、紅艷飽滿的東京櫻花、花朵小而密的彼岸櫻花、花枝低垂的枝垂櫻，在這裡都能看見。

園區內賞櫻勝地在日本園(Japanese Hill-Pond Garden)和櫻花大道(Cherry Esplanade)；櫻花盛開期時，「千朵萬朵壓枝低」的垂枝櫻，伴著和煦春風，帶著蕩漾春意，映襯著庭院內日式園景、喬灌木、小橋、沙石，婉轉含蓄，渾然天成。

一年一度的櫻花季即將到來。(記者張晨/攝影)

布魯克林植物園的櫻花預計未來三周內達到全面盛放；4月27日至28日，還將迎來一年一度的「櫻花祭」，屆時園內220多棵櫻花樹將含苞怒放，形成花海。

植物園還推出了實時賞櫻監測系統，可以通過登錄：https://www.bbg.org/collections/cherries，看到園內櫻花盛開美況。

●展望公園(Prospect Park)

布魯克林最大的公園展望公園也種植著許多不同種類的櫻花樹，附近的小伙伴們若依然覺得人潮擁擠也可以來這裡踏青賞櫻。

●曼哈頓

中央公園在櫻花的映襯下格外浪漫。(記者張晨/攝影)

●中央公園(Central Park)

中央公園的櫻花樹也會從4月處悄然綻放，大簇飽滿的關山櫻，輕如飛絮的吉野櫻，都是中央公園的著名品種。

在中央公園水庫(Reservoir)東側、 Lilac Walk東部和中央公園大草坪的東南角，可以找到成片的吉野櫻花樹；綴滿枝頭的淡粉色花簇，如拱門般蓬出的花枝，映照著中央公園的青青綠色，是紐約不可多得的覓春佳處。

而在畢士達廣場(Bethesda Terrace)附近，大都會博物館西側、水庫西側，則能發現關山櫻的身影；目前櫻花樹目前還處於含苞蓄勢的階段，預計在接下來兩三周內將陸續開花。

中央公園。(記者王彩鸝／攝影)

●櫻花公園(Sakura Park)

櫻花公園離哥倫比亞大學不遠，是位於濱河路(Riverside Drive)和Claremont Ave間的小型市立公園。

這座小小的花園原是洛克菲勒家族私產，後在1896年被紐約市府買下，作為濱河公園(Riverside Park)的延伸；1909年時，紐約日裔商會向市政捐贈了2500株櫻花，其中700棵就栽種於此。

1960年，東京成為紐約的姐妹城市，為了慶祝這一時刻，東京市政府還向紐約市贈送了由當時日本明仁天皇裝飾的日式傳統立燈，安放在園內。

從櫻花林望出去還能看到哥德式的河畔教堂，復古而莊嚴，是拍照的好地方。

羅斯福島櫻花步道 (記者王彩鸝／攝影)

●羅斯福島

被譽為紐約世外桃源的羅斯福島，屬於曼哈頓行政區。在這裡可以看到東河岸邊壯麗盛開的整排櫻花，漫步在櫻花樹下，近眺對岸曼哈頓的天際線，可以搭地鐵F線前往，也可以從曼哈頓搭纜車登島，從空中俯瞰櫻花林，是令人驚豔的賞櫻視野。

羅斯福島的櫻花樹，與皇后區大橋和東河相互輝映。 (記者王彩鸝／攝影)

●皇后區

●皇后區植物園(Queens Botanic Garden)

皇后區植物園擁有一系列主題花園和歷史悠久的植物，從第一屆世界博覽會種植的花園到展示本地物種和可持續實踐的新花園。

花園包括年度花園、後花園、特別蜜蜂花園、圓形花園、堆肥示範、香氛步道、藥草園、觀賞草園、多年生植物和玫瑰花園，以及美麗的婚禮花園。

櫻花圈(Cherry Circle)和四季之界(Four Seasons Border)是整體景觀設計的核心組成部分，四季皆宜；有些櫻花樹已經被用來紀念或記憶所愛的人，沿著彎曲的走道排列，在春天擁有美麗的花朵，而四季邊境全年提供顏色和興趣；植物園裡也有很多桃花、梨花可以欣賞。

皇后區可樂娜公園。(記者王彩鸝／攝影)

●可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)

法拉盛草原可樂娜公園不僅緊鄰全美最大的華人聚居區，更是鄰近皇后區植物園。園區裡有大量的櫻花綻放，在桃花和梨花的映襯下，嬌豔欲滴。

在世界博覽會的舊址和公園最著名的地球儀雕塑周圍，種植著各品種櫻花，公園內還有眾多的娛樂設施可供玩耍。

皇后區可樂娜公園。(記者王彩鸝／攝影)

●布朗士

●紐約植物園(New York Botanical Garden)

做為全紐約最大最有名的植物園，紐約植物園裡怎麼能少得了美麗的櫻花樹呢？紐約植物園是一座由羅瑞拉德家族(Lorillard Family)莊園演變而來的現代園林，占地約250英畝，擁有20多個花園，種植了眾多珍稀植物。

這裡櫻花開在從世界各地精心挑選而來的萬花叢中，更是別有一番味道。主要觀賞點在Cherry Valley，Arthur & Janet Ross Conifer Arboretum，以及Haupt Conservatory都非常值得一去！

淺粉色的花瓣簇擁著綻放。(記者張晨/攝影)

●史泰登島

銀湖公園(Silver Lake Park Road)

園內銀湖北側有許多盛開的櫻樹和海棠樹。相比於其他的賞櫻地點，銀湖公園勝在清幽，平日幾乎看不到人， 公園附近有教堂和新建的911紀念碑，聽不到任何喧嘩聲。