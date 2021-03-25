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糞便檢體驗出蟲卵 泰男服藥排出18公尺超長條蟲

編譯周辰陽／綜合報導
泰國廊開府一名67歲男子3月初因腹痛與脹氣就醫，送驗的糞便檢體卻驗出28個蟲卵，服藥隔天就排出約18公尺長的巨大條蟲，也是泰國過去50年來發現的最大條蟲。（影片截圖）
泰國廊開府一名67歲男子3月初因腹痛與脹氣就醫，送驗的糞便檢體卻驗出28個蟲卵，服藥隔天就排出約18公尺長的巨大條蟲，也是泰國過去50年來發現的最大條蟲。（影片截圖）

泰國廊開府一名67歲男子3月初因腹痛與脹氣就醫，雖然當場查不出什麼問題，送往呵叻府寄生蟲病研究中心的糞便檢體卻驗出28個蟲卵，男子服藥隔天就排出約18公尺長的巨大條蟲，連醫護人員都感到相當震驚。

從Newsflare提供的影像可見，醫護人員先將揪成一團的條蟲進行清理，隨後放在紅色塑膠墊展開，一量剛好超過18公尺長，也是泰國過去50年來發現的最大條蟲。

來源：聯合影音網

寄生蟲病研究中心發言人表示，這是牛肉絛蟲（Taenia saginata）。當初檢查結果一出來，醫師就開出驅蟲物氯硝柳胺（niclosamide）。患者睡前服藥，隔天早上上廁所時，就排出長長的條蟲，「這隻條蟲非常大，我們花了一段時間才把牠全部鋪到地上」。

醫療團隊領導人Schawanya Rattanapitoon指出，牛肉絛蟲能夠傳播的主因之一就是食用生牛肉，這種寄生蟲在人體體內能存活超過30年，但現在的藥物效力更好，讓牛肉絛蟲無法活得太久。基於病患家屬也處於危險之中，建議他們都接受健康檢查，好找出體內是否藏有寄生蟲。

據報醫師研判，這隻寄生蟲來自受到感染而含有蟲卵的生牛肉或未煮熟牛肉，現已為患者開出後續治療的藥物，並警告他必須改變飲食習慣，不要再繼續吃生牛肉了。

泰國

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