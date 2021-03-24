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小心大腸息肉變成癌 定期檢查保「腸」健康

記者王思慧／花蓮報導
醫師建議50歲以上民眾應利用2年一次的糞便潛血檢查，確保「腸」的健康。圖／門諾醫院提供
醫師建議50歲以上民眾應利用2年一次的糞便潛血檢查，確保「腸」的健康。圖／門諾醫院提供

台灣花蓮一名50歲戴姓男子有痔瘡問題，前陣子出現血便、糞便變細，認為自己有痔瘡才會出血，拖了1個月才做大腸鏡檢查，發現有第一期升結腸癌。醫師提醒，大腸癌位居國人癌症發生率之首，50歲以上成人每15人中就會有1人會罹患大腸癌，建議50歲以上民眾應利用2年一次的糞便潛血檢查，確保「腸」的健康。

門諾醫院腸胃內科醫師戎伯岩表示，根據國健署資料顯示，50歲以上糞便潛血陽性者，2人有1人有大腸息肉，5人有1人是癌前期大腸息肉，20人中則有1名是大腸癌。早期發現早期治療是痊癒率提高，以第一期、第二期的患者來說，5年存活率超過70%，第三期雖因淋巴結轉移，但5年存活率仍有50%以上。

醫師表示，大腸息肉演變成大腸癌約需要8至10年的時間，多數的大腸息肉沒有症狀、不影響生活，因此民眾不易察覺，唯有定期檢查，才能及早切除，預防癌症的形成。

雖然維持良好的生活與飲食習慣能夠降低約30%的大腸癌風險，不過篩檢更重要。醫師呼籲年齡超過50歲、有肥胖、抽菸、久坐，缺乏運動、有腺瘤性息肉、家族性腺瘤性息肉症、炎性腸道疾病家族病史者，以及飲食上總是高熱量低纖維等危險因子者，都應提高警覺定期檢查。

以往大腸癌患者多是中老年人居多，但隨著生活型態的改變，近年來也不乏30至40歲的年輕人罹病。醫師強調，大腸癌早期幾乎沒有症狀，通常出現血便、解便習慣，糞便性狀改變、體重減輕、腹部疼痛、腸道阻塞、體力變差等症狀時都已是晚期表現，建議定期檢查。

癌症 台灣 肥胖

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