為了2430美元 印尼網紅猛吞4包鹽巴 網友全看傻

印尼網紅為了3000萬印尼盾，按網友要求吞掉4包鹽巴。圖翻攝自TikTok

日前印尼 網紅昂貢（anggun）收到一個瘋狂挑戰，只要他嗑掉4包鹽巴，就能獲得3000萬印尼盾（約2430美元)，沒想到，昂貢竟然照做還拍成影片，被許多網友罵爆「為錢不要命了嗎？」

根據「中國 報」報導，Tiktok網紅昂貢常分享自己狂吃美食 的影片，他還很能吃辣，單吃一盤辣椒都沒問題，許多網友也好奇他的飲食極限可以到哪。日前昂貢就收到一名網友的要求，只要他吞掉4包鹽包，就可以獲得3000萬印尼盾。

昂貢也按對方的要求，拍影片嗑起鹽巴。只見影片中，他先將4包鹽巴倒進盤子，接著拿起湯匙，一口一口吞起來，過程中他還用手抓鹽起來吃。後來昂貢順利完成挑戰，拿起一旁的鈔票展示成果。

該則影片曝光後，隨即引發討論，許多網友並不領情，紛紛批評昂貢「小心腎衰竭啊」、「用腎臟換獎金？讓人傻眼」、「出錢的人和你有仇吧」、「有錢沒命花，健康才是真正的財富」。但也有網友認為影片造假，指出昂貢吞的不是鹽，只是將某種成分換了鹽的包裝「怎麼說不可能拿健康開玩笑吧」。