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為了2430美元 印尼網紅猛吞4包鹽巴 網友全看傻

編譯中心／綜合報導
印尼網紅為了3000萬印尼盾，按網友要求吞掉4包鹽巴。圖翻攝自TikTok
印尼網紅為了3000萬印尼盾，按網友要求吞掉4包鹽巴。圖翻攝自TikTok

日前印尼網紅昂貢（anggun）收到一個瘋狂挑戰，只要他嗑掉4包鹽巴，就能獲得3000萬印尼盾（約2430美元)，沒想到，昂貢竟然照做還拍成影片，被許多網友罵爆「為錢不要命了嗎？」

根據「中國報」報導，Tiktok網紅昂貢常分享自己狂吃美食的影片，他還很能吃辣，單吃一盤辣椒都沒問題，許多網友也好奇他的飲食極限可以到哪。日前昂貢就收到一名網友的要求，只要他吞掉4包鹽包，就可以獲得3000萬印尼盾。

昂貢也按對方的要求，拍影片嗑起鹽巴。只見影片中，他先將4包鹽巴倒進盤子，接著拿起湯匙，一口一口吞起來，過程中他還用手抓鹽起來吃。後來昂貢順利完成挑戰，拿起一旁的鈔票展示成果。

該則影片曝光後，隨即引發討論，許多網友並不領情，紛紛批評昂貢「小心腎衰竭啊」、「用腎臟換獎金？讓人傻眼」、「出錢的人和你有仇吧」、「有錢沒命花，健康才是真正的財富」。但也有網友認為影片造假，指出昂貢吞的不是鹽，只是將某種成分換了鹽的包裝「怎麼說不可能拿健康開玩笑吧」。

@anggun_supriadi

Balas @anggun_supriadi  IG:anggunsupriadi123 #fyp #fyp #trending #viral #viral6

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昂貢拍影片接受網友挑戰，一旁還有數疊鈔票。圖翻攝自TikTok
昂貢拍影片接受網友挑戰，一旁還有數疊鈔票。圖翻攝自TikTok

印尼 中國 美食

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