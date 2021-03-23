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疫情延宕…當年假開庭真求婚 佛州律師新人終完婚

編譯中心／綜合報導
美國30歲律師策畫了一場「假審判」，請他女友萊特曼到場旁聽，最後當場下跪求婚。 （影片截圖）
美國30歲律師策畫了一場「假審判」，請他女友萊特曼到場旁聽，最後當場下跪求婚。 （影片截圖）

佛州30歲律師迪內茨（Brandon Dinetz）耗時5個月策畫了一場「假審判」，請他31歲的律師女友萊特曼（Jen Lettman）到場旁聽，最後迪內茨當場下跪求婚。

英國媒體每日郵報（Daily Mail）報導，這場特別求婚驚喜在2019攻占全球新聞版面，但小倆口因為疫情三度延遲婚禮，終於在上個月舉辦婚禮。迪內茨表示婚禮比原先計畫的規模要小得多，只邀請50位客人，其餘無法到場賓客則透過視訊通話軟體Zoom參與。迪內茨透露婚禮接待處在屋頂上，從那裡能看見他求婚的法院大樓。

迪內茨說自己的婚禮不像求婚走「法律主題」，沒有特別的驚喜，「因為結婚本身已經夠特別了。」

迪內茨提到罹癌82歲的祖母促使他將求婚影片放到網路上，「這樣她就能跟朋友分享。可惜她在我求婚後半年就離世。」

布蘭登認為和家中四姊妹一起長大的經歷，造就他浪漫的性格：「我絕對會形容自己是個浪漫的人。我是四個妹妹的大哥哥。且我一生受女性的影響極深，和妻子的關係很緊密。」

網友Bruce Wayne批評布蘭登的求婚是為了「求關注」。網友jackbook也說：「根本像小丑一樣。5年後大概會有離婚演出吧。」網友tess NYC則分享先生在一家小餐館向她求婚的經過：「他小聲地求婚。我輕聲回覆『我願意』，並在餐巾紙寫下當時播放的歌曲。這就是全部。愛他！」

但是網友howardh5o則認為這樁婚事「非常好且經典，恭喜兩位！」

來源：BD YouTube頻道

迪內茨和萊特曼終於在今年2月完婚。（取材自臉書）
迪內茨和萊特曼終於在今年2月完婚。（取材自臉書）

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