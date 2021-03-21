地球唯一淨土？11萬買蘇格蘭島嶼加送古堡

賣家表示，這座島嶼被幽靜的湖水包圍，如果在這座無人島上居住，可以享受「病毒零入侵的機會」。圖擷自Future Property

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續肆虐全球，為了防疫民眾都只能待在家裡，盡量不跟人群接觸，因此能夠擁有一棟遠離塵囂的房屋，或許會是每個人心中的夢想。對此，英國拍賣 行近日就在官網拍賣一座位在蘇格蘭的美麗小島，整座島買下來只要8萬英鎊（約11萬美元），除了島以外還附贈一座島上古堡，讓不少行家都相當心動。

根據《 CNN 》報導，日前英國一家名為「未來財產（Future Property）」拍賣行以8萬英鎊的起拍價出售了一座位於蘇格蘭的小島，該拍賣行在會上表示，這座在蘇格蘭高地上的小島總共有11英畝，被幽靜的湖水包圍，如果在這座無人島上居住，可以享受「病毒零入侵的機會」。

拍賣價格一公布後，立刻吸引來自世界各地的投資 客，希望能夠搶下這座沒有病毒污染的小島。

物業經理史蒂芬（Stephen McCluskey）提到，島上除了一棟13世紀建造的古堡外沒有任何建築，先前為蘇格蘭的一個古老家族所擁有近500年，未來的擁有者將有機會成為英國商業大亨理查德．布蘭森家族的鄰居，甚至還可以看到海豚、松鼠等物種，還強調擁有自己的蘇格蘭島嶼的機會很少，希望有望投資的人不要放棄這難得的機會。