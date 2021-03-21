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曾被評沒美食又冷…芬蘭如何4連霸最快樂國家？

中央社／赫爾辛基20日綜合外電報導
芬蘭今年再度被選為全球「最快樂國家」，但不少芬蘭人覺得這評比結果很莫名。圖為20日在首都赫爾辛基街頭抗議防疫措施的芬蘭民眾。（美聯社）
芬蘭今年再度被選為全球「最快樂國家」，但不少芬蘭人覺得這評比結果很莫名。圖為20日在首都赫爾辛基街頭抗議防疫措施的芬蘭民眾。（美聯社）

曾以食物乏味、冬季酷寒漫長而惡名昭彰的芬蘭連續4年在「最快樂」排行榜稱雄，不僅一改國家形象，連帶振興了旅遊與商業。

聯合國「世界快樂報告」（World Happiness Report）2018年首度把芬蘭列為榜首，跌破許多人眼鏡，因為這個北歐國家的550萬人口很多人認為自己沉默寡言、憂鬱。

因此19日芬蘭連續第4年被評為全世界最快樂國家時，電視製作人伊爾莫尼（Tony Ilmoni）在首都赫爾辛基街道上告訴法新社：「我剛聽到的時候，不瞞你說，都快笑死了，而且不只我有這種反應。」

但這份全球性的調查其實是希望量化個人人身自由與他們對生活的滿意度，調查採用149國資料，並針對國內生產毛額（GDP）、社會支援、對貪污觀感等項目進行評量。

芬蘭出類拔萃的原因在於，其公共服務堪稱世界級、犯罪率低、少見不平等、對當局信賴程度高。

花店老闆馬蒂萊寧（Riitta Matilainen）告訴法新社：「基本生活在這裡真的很棒，我們沒人住在街上，當然有人失業，但社會服務有發揮作用。」

「不過我們可以更外向、更開心一點！」

芬蘭漫長黑暗的冬天一度被認為是高酗酒率與自殺率的原因，但長達10年的公衛努力已讓那兩項比率降低一半以上。

對旅遊業以及為國家建立形象的長官而言，「世界最快樂」的頭銜，是很快就能用上的恩賜。

英國籍數位行銷人員、同時也是「很芬蘭的麻煩」（Very Finnish Problems）社群網頁版主維蘭斯（Joel Willans）說：「能告訴大家自己是世界上最快樂的國家，真的很有力、很讓人激動、能讓人有美好聯想。誰不想住在世上最快樂的國家呢？」

社群 英國 聯合國

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