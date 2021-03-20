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四川「三星堆」考古新發現6祭祀坑 出土巨大黃金面具

記者戴瑞芬／即時報導
三星堆五號祭祀坑中出土了大量的黃金製品，其中最獨特的是發掘出了金面具。(取材自北京日報)
三星堆五號祭祀坑中出土了大量的黃金製品，其中最獨特的是發掘出了金面具。(取材自北京日報)

被稱為20世紀人類最偉大考古發現的「三星堆」遺址，20日在成都發佈最新考古挖掘成果，在6座「祭祀坑」總共出土重要文物500餘件。其中最受關注的是金面具殘片。

京報網報導，四川省文物考古研究院、三星堆遺址工作站在發佈會上指出，新發現6座三星堆文化祭祀，現已出土金面具殘片、鳥型金飾片、金箔、眼部有彩繪銅頭像、巨青銅面具、青銅神樹、象牙、精美牙雕殘件、玉琮、玉石器等重要文物500餘件。

最受矚目的是五號祭祀坑中出土了大量的黃金製品，其中最獨特的是發掘出了金面具。三星堆遺址考古發掘隊副領隊 四川大學考古文博學院教授于孟洲指出，三星堆遺址的5號坑面積只有3平方公尺左右，是所有坑裡最小，卻是出土金器最多的一個坑，備受關注的金面具就是從這裡出土的。

三星堆遺址祭祀區考古發掘領隊雷雨說，「根據目前所發現的半張面具推測，這件黃金面具完整的重量應該超過500g。」如果能發現完整的黃金面具，那這將不僅是所發現的同時期最大的黃金面具，還將是所發現的同時期最重的金器。

雷雨表示，根據目前的發現與研究，三星堆文化的年代距今4000年延續至距今3200年，即夏商時期。

三星堆遺址位於四川省廣漢市西北的鴨子河南岸，1986年夏季磚廠工人在挖坑時，在距地下2公尺深意外露出十多件石器玉石，揭開塵封的三星堆古文明。

考古學家認為，三星堆遺址代表長江文明之源，昭示了長江流域與黃河流域一樣，同屬中華文明的母體。

從歷年出土文物均有毀壞的痕跡表明，三星堆文化末期發生重大變故。但在3000多年以前，三星堆王國何以消亡，原因眾說紛紜，包括外族入侵、洪水災變，難解三星堆文明消失之謎。

三星堆考古這次發表重大新發現，四川省文物考古研究院、三星堆遺址工作站站長雷雨表示，進一步證實三星堆文化核心分佈範圍位於成都平原，影響範圍北至漢中等地乃至渭河流域，南至雲貴高原邊緣及越南北部。

考古也初步明確遺址三重城圈格局：第一重為月亮灣小城，第二重南界為三星堆城牆，第三重南界為南城牆。

三星堆五號祭祀坑中出土了大量的黃金製品，其中最獨特的是發掘出了金面具。(取材自北...
三星堆五號祭祀坑中出土了大量的黃金製品，其中最獨特的是發掘出了金面具。(取材自北京日報)

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