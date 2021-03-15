人妻「做人」不成功 受傷去醫院檢查「居然是男兒身」

中國一名25歲的人妻，和丈夫結婚多年一直沒懷孕，直到近日該人妻腳踝受傷到醫院求診，才發現一個驚人事實：「他其實是男兒身」。路透

中國 一名25歲的人妻，和丈夫結婚多年一直沒懷孕，直到近日該人妻腳踝受傷到醫院求診，才發現一個驚人事實：「她其實是男兒身」。

現年25歲的萍萍婚後幸福，但卻一直為遲遲未懷孕而苦惱，不過在她近日腳踝受傷到醫院就診時，醫師替她照X光片後發現，萍萍的骨頭在青春期後就停止發育，近一步檢查更發現她擁有男性Y染色體，罹患「斯威爾症候群」，也被稱為雙性人（Intersex）。

浙江大學醫學院附屬第一醫院表示，由於萍萍的確有女性外部生殖器，因此沒理由懷疑自己的生理性別，不過萍萍沒有子宮和卵巢，而喉結和睪丸可能隨著年紀增長退化或萎縮，因此男性性徵也不明顯。醫療團隊也發現，萍萍出現高血壓 和低鉀血症狀，而且父母可能是近親，目前已經展開治療。

萍萍自己也說，從青春期開始「就沒來過生理期」，曾經被媽媽帶到醫院求診，但醫生也只說「性發育比較慢」，但長大後她因為覺得這話題太尷尬，於是就沒認真看待。

萍萍就診的健康中心副主任則表示，目前最重要的就是要幫她重建性別認同，強調「重建社會角色與家庭需要很長一段時間，這將是個艱苦的過程，須接受心理干預」。