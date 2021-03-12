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吃飯咳到吐以為是感冒 咳月餘未癒才知寶貝是氣喘兒

記者陳婕翎／台北報導
示意圖。圖／書田提供
示意圖。圖／書田提供

最近日夜溫差大，不僅是感冒好發期，更是最容易誘發氣喘的季節。今年五歲的小偉（化名），感冒咳了一個月未痊癒，一停藥又開始咳，甚至會吃飯咳到吐，焦急的爸媽帶小偉就醫，一下才得知小偉不僅常咳嗽，還有皮膚過敏史，平日常流鼻水，近一步檢查才發現小偉是氣喘兒。

台灣氣喘盛行率約為5-10%，其中20歲以下的兒童及青少年盛行率更高達15%。書田診所小兒科主治醫師蘇軏表示，像小偉這樣久咳誤認為是感冒，直到檢查才發現是氣喘的孩子並非少見，臨床觀察主訴咳嗽的患者，每5人就有1人與氣喘相關。

氣喘是呼吸道受到過敏原刺激後產生一連串的發炎反應，常見的症狀包含咳嗽、呼吸急促、呼吸喘鳴聲和胸悶。蘇軏提醒，過敏體質兒童是氣喘高危險群，倘若出現呼吸急促、無法完整說完一句話、明顯聽到喘鳴聲時，可能是急性氣喘發作須盡快就醫。

家長可透過哪些細節解決孩子是否可能是氣喘兒？蘇軏建議，可觀察孩子是否常常晚上睡覺咳到醒，夜咳與喘鳴是兒童氣喘常見的慢性症狀，然而有時會因誘發因子，如塵蟎、黴菌等過敏原、空氣汙染物、氣候變化、環境刺激物造成症狀加重。

另外，感冒久咳不癒也是氣喘徵兆之一，蘇軏說，呼吸道感染也是兒童常見的氣喘發作原因，氣喘兒童一旦感冒，比起健康兒童，咳嗽就會咳得比較久，因此孩童出現反覆咳嗽，呼吸有喘鳴聲，就要小心氣喘的可能。

預防氣喘日常生活的保養也很重要，如適當運動，均衡飲食，多攝取蔬菜、水果，在戶外要留意空氣品質，避免接觸誘發因子，並注意日夜溫差問題，適時調整衣物及配戴口罩，減緩冷空氣刺激。

蘇軏提醒，當孩子出現感冒症狀，特別是久咳不癒時，應就醫鑑別診斷。孩童時期的氣喘，如果控制得當，成人時期多數會得到改善，甚至可以痊癒。相反的，如果放任不理讓氣喘反覆發作，患者肺部就會持續發炎，肺功能也跟著變差，甚至進展成為嚴重氣喘，不可輕忽。

過敏 台灣 空氣汙染

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