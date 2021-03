淘寶出現「西天懂佛」川普雕像 「讓公司再度偉大」

川普 驚喜現身中國 網購平台?近日,淘寶陸續出現美國 前總統川普的「西天懂佛」雕像,只見雕像中的川普穿著一襲長袍,莊嚴的模樣宛如一尊活佛。賣家更活用川普當年的競選口號,打出「讓你的公司再度偉大」的噱頭,吸引買家購買。

根據《聯合早報》報導,有賣家在中國網購平台淘寶上推出一款「西天懂佛川普禪修雕像」的商品,從圖片中可以看見,雕像將川普的模樣雕刻的活靈活現,像中的川普呈現打坐的姿態,緊閉雙眼、沉穩莊重地彷彿在沉思一般,讓他如同一尊活佛,樣貌相當吸睛。

Statues of Donald Trump as Buddha are sold online in China's Taobao with labels, “Trump, who knows everything,” and “Make your company great again!” They are priced between $153-$614. pic.twitter.com/bcgbinJkyA