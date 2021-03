NASA釋火星探測車新音檔 有如地球微風吹拂

火星 探測車「毅力號 」(Perseverance)傳回在火星表面捕捉到的風聲,根據美國國家航空暨太空總署(NASA )今天公布的新音檔,聲音聽起來類似地球上微風徐徐吹來。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導,毅力號在上個月登陸火星,預期將為往後人類火星探險鋪路,這段音檔是毅力號上的遙測儀器「超級相機」(SuperCam )所錄下的。

毅力號在推特官方帳號發文表示:「這裡的情況聽起來真的很不錯,聽聽看我的超級相機麥克風所捕捉的第一道風聲。」

「這個麥克風架設在我的桅杆頂端,為了錄下這段聲音,我的桅杆仍然伏倒著,因此聲音聽起來有點悶。」NASA說,這段音檔是在2月19日錄下的,距毅力號著陸後僅18小時。

🔊 You’re listening to the first audio recordings of laser strikes on Mars. These rhythmic tapping sounds heard by the microphone on my SuperCam instrument have different intensities that can help my team figure out the structure of the rocks around me. https://t.co/nfWyOyfhNy