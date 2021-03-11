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NASA釋火星探測車新音檔 有如地球微風吹拂

中央社／華盛頓10日綜合外電
美國火星探測器毅力號18日成功登陸火星。圖為模擬圖。（取材自NASA官網）
美國火星探測器毅力號18日成功登陸火星。圖為模擬圖。（取材自NASA官網）

火星探測車「毅力號」（Perseverance）傳回在火星表面捕捉到的風聲，根據美國國家航空暨太空總署（NASA）今天公布的新音檔，聲音聽起來類似地球上微風徐徐吹來。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，毅力號在上個月登陸火星，預期將為往後人類火星探險鋪路，這段音檔是毅力號上的遙測儀器「超級相機」（SuperCam ）所錄下的。

毅力號在推特官方帳號發文表示：「這裡的情況聽起來真的很不錯，聽聽看我的超級相機麥克風所捕捉的第一道風聲。」

「這個麥克風架設在我的桅杆頂端，為了錄下這段聲音，我的桅杆仍然伏倒著，因此聲音聽起來有點悶。」NASA說，這段音檔是在2月19日錄下的，距毅力號著陸後僅18小時。

毅力號已從它的火星「新家」，將大量的影像傳回地球，而所捕捉到的畫面似乎前所未有。

參與火星任務的科學家今天表示，為了探索火星過去生命跡象，超級相機已經蒐集了第一批樣本。

法新社報導，安裝在毅力號桅杆上的超級相機，大小如鞋盒，配備了光譜儀、雷射與錄音設備，以分析火星紅色表面的化學性質、礦物與分子組成。

法國國家太空研究中心（CNES）主任勒高爾（Jean-Yves Le Gall）表示，毅力號未來幾年將取回的火星小碎塊，可能「最終會解答這個基本又令人著迷的問題：地球以外地方是否曾經有過生命存在？」

火星 毅力號 NASA

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老派機械表哪裡好？這個細節成關鍵

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