感染風險從1到9級！看這些日常活動 醫師打幾分？

醫生建議要評估日常生活活動的感染風險級別，高風險的事情盡量避免，中等偏低的風險也要做好防護的準備。(Photo by Artem Kniaz on Unsplash)

面對「後疫情」時代即將到來，我們的日常生活有著根本性的變化，那就是在做每一件事情之前都要評估一下這個事情的感染風險級別。如果是高風險的事情會盡量避免不做，哪怕是中等偏低的風險也要時刻做好防護的準備。

傳染病專科醫生把我們一些日常生活和社交活動的風險等級進行了排名。這些級別是基於醫生的專業知識並假設參與者都採取了最大的安全預防措施，包括社交距離 、佩戴口罩、注意手部衛生等，他們評估每項活動的風險分9個級別：

（最低風險等級1級 最高風險等級9級）

拆郵件(1)

餐廳外賣(2)

汽油站加油(2)

打網球(2)

露營(2)

超市購物(3)

與人群一起跑步或騎車(3)

打高爾夫球(3)

在酒店住兩晚(4)

坐在醫生候診室(4)

去圖書館或博物館(4)

在熱鬧的市中心逛街(4)

去公園(4)

在別人家吃晚飯(5)

參加燒烤派對(5)

去海灘(5)

到商場購物(5)

送孩子上學或日托(6)

在辦公大樓工作(6)

在公共泳池游泳(6)

拜訪親戚或朋友(6)

去美髮沙龍或美容院(7)

在餐廳裡面吃飯(7)

出席婚禮或葬禮(7)

搭飛機旅行(7)

打籃球(7)

踢足球(7)

擁抱或握手(7)

自助餐(8)

在健身 房鍛煉(8)

去遊樂園(8)

去電影院 (8)

出席大型音樂演唱會(9)

去室內體育館(9)

參加宗教儀式(9)

去酒吧(9)