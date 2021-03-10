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直擊！南極企鵝遭殺人鯨圍捕 跳上橡皮艇逃死劫

編譯張君堯／即時報導
麥特在一旁記錄整起過程，表示自己就像親眼看到國家地理頻道上會出現的場景。圖／YouTube／Expert Vagabond
麥特在一旁記錄整起過程，表示自己就像親眼看到國家地理頻道上會出現的場景。圖／YouTube／Expert Vagabond

國外一對夫妻跟團旅遊，乘坐橡皮艇到南極洲的海域觀光，途中意外目擊「殺人鯨追殺企鵝」的驚險畫面，只見企鵝瘋狂逃命後竟跳上其中一艘橡皮艇，好心人也出手幫忙，讓牠順利逃過死劫。

40歲的馬特（Matt Karsten）和32歲的妻子安娜（Anna）當時和其他遊客一起搭乘橡皮艇，前往南極洲的傑拉許海峽（Gerlache Strait）觀賞風景，途中撞見一群殺人鯨游近船身。

這時，殺人鯨發現附近有隻「巴布亞企鵝」（Gentoo Penguin），隨即展開掠食行動，遊客見狀後也感到大事不妙，生怕這隻可愛的小企鵝成為「盤中飧」。

影片來源：YouTube

影片可見，這隻企鵝快速地在水中游著、穿梭在橡皮艇之間，還不時跳出水面，瘋狂地想要逃離「鯨口」，不過殺人鯨群仍緊追不捨。

企鵝這時挑中其中一艘橡皮艇，只見牠奮力一跳，結果腹部撞上橡皮艇邊緣後被彈回水裡，但求生欲極強的企鵝幾秒後又嘗試第二次，這次終於跳上艇邊，好心人也趕緊扶住屁股讓牠登船，成功脫離危機，船上也立即響起歡呼聲。

麥特在一旁記錄整起過程，表示自己就像親眼看到國家地理頻道上會出現的場景，而一開始殺人鯨群似乎不願放棄，跟隨橡皮艇一段時間後才游離，而企鵝跟著遊客航行一陣子後才平安地返回海中、與眾人告別。

這部影片是在2019年拍下，近日再經媒體報導曝光。有人為整段過程感到緊張，表示「我差點眼淚都要奪眶而出了」，也有人開玩笑地表示「殺人鯨會抗議企鵝『作弊』」、「企鵝的uber到了」、「正式把南極洲加入旅行清單」。

國外一對夫妻跟團旅遊，乘坐橡皮艇到南極洲的海域觀光，途中意外目擊「殺人鯨追殺企鵝...
國外一對夫妻跟團旅遊，乘坐橡皮艇到南極洲的海域觀光，途中意外目擊「殺人鯨追殺企鵝」的驚險畫面，只見企鵝瘋狂逃命後跳上其中一艘橡皮艇，好心人也出手幫忙，讓牠順利逃過死劫。圖／YouTube／Expert Vagabond

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