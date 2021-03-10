騎車兜風妻遭撞死 重傷夫忍痛攀卡車追兇30公里

男子爬上卡車，跟司機對峙30公里。（取材自臉書影片截圖）

49歲巴西男子佩雷拉（Anderson Antonio Pereira）載著47歲妻子桑德拉（Sandra）騎車兜風時，被36歲疑似嗑藥的卡車司機從後方追撞，造成桑德拉頭部受傷死亡，身負重傷的佩雷拉則從機車跳上疾駛的卡車，緊抓駕駛室側門，跟司機對峙長達30公里。

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英國 媒體每日郵報（Daily Mail）報導，佩雷拉2個月前才剛買這輛新車，期待周日帶妻子沿著海岸公路出遊，沒想到竟遇到這種憾事。

當時卡車前方壓著撞壞的機車，但卡車司機不理會佩雷拉要他停車的請求，直到其他路過駕駛員插手阻止，他才停車。

卡車停下來之後，其他駕駛員將赤裸上身、精神不濟的卡車司機從車上拖下來，並在警方抵達現場前對他一陣拳打腳踢。

佩雷拉目前傷勢穩定復原，而育有一個26歲兒子的桑德拉隨後被直升飛機送往醫院，但因頭部重傷不治。肇事的卡車司機則被控謀殺罪。