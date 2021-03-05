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AV女優沒帶錢包「用肉體付車資」野戰影片惹怒司機公會

編譯中心 / 綜合報導
25歲的哥倫比亞AV女優馬蒂娜（Martina Smith）日前拍攝「用肉體支付車資」的成人作品引起熱議。(取材自Instagram)
25歲的哥倫比亞AV女優馬蒂娜（Martina Smith）日前拍攝「用肉體支付車資」的成人作品引起熱議。(取材自Instagram)

哥倫比亞一名25歲AV女優馬蒂娜（Martina Smith）日前釋出「色誘計程車司機」的新作品，內容是她搭上計程車卻發現沒帶錢包，只好提出「用肉體支付車資」的劇情，作品釋出後引發熱議，但這段影片也引起當地計程車公會抨擊，質疑她刻意破壞行業形象。

這段影片在網路上瘋傳，影片中，馬蒂娜身穿低胸洋裝搭上計程車，但她在車上表示找不到錢包，司機問她是否需要折返，但她當場拒絕更提議「我可以用另一種方式支付嗎？」接著便扯下洋裝肩帶，露出巨乳色誘司機，後來司機同意她的提議，便把車開往偏僻野外，整段過程連同2人的性愛畫面都被拍了下來，馬蒂娜將這段影片PO上成人網站後引發熱議。

根據當地媒體《Caracol Radio》電台網報導，馬蒂娜早就計畫好拍攝這段影片，她透露這段影片是在去年12月中旬拍攝，對方的真實職業確實是一名計程車司機，並不是為了拍片才付錢找來的臨演。

她將這段性愛影片上傳至成人網站，卻被外流至其他網站。不過，馬蒂娜的行為也引起當地計程車公會不滿，抨擊這段影像內容破壞計程車司機的服務形象。

事後，馬蒂娜公開受訪指出，從沒想過影片會被傳開，並非刻意要破壞計程車行業的名聲，且這段影片是經過雙方同意才拍攝。

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