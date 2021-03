「巨貓圖」暴紅！流浪貓挽救餐廳倒店危機

吉卜力動畫電影「貓的報恩」,講述女主角無意間救下了一位貓咪國的王子,獲得貓咪國回報而引發的一連串故事。最近在日本 ,有餐廳也意外因為救助了可憐貓咪,而獲得「貓的報恩」的故事。

根據日本媒體「Hint-Pot」報導,位於日本大阪的餐館「ジオラマ食堂」,過去曾因店內陳列的鐵道模型,而在愛好者中小有名氣。但受到新冠肺炎疫情 影響,生意一度惡化,甚至興起了可能要關店的念頭。不過就在去年年中,店長寺岡直樹在無意間,發現一隻正在淋雨,幾乎是瀕死狀態的小貓。

Finally, we will be released from the pandemic at 5 pm on March 1st and our shop will reopen. But I'm sleeping here until 5 o'clock.



3月1日月曜日の5時にお店が再開するんだにゃ(=^x^=)💖#catfirst#Caferest_bar_Fe pic.twitter.com/AAzw0V6L07