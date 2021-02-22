天空不再是極限！抗癌女鬥士加入首度私人太空之旅

抗癌年輕女鬥士亞希諾（Hayley Arceneaux ）將加入由億萬富商艾薩克曼訂下、SpaceX今年秋天首次私人太空飛行。美聯社

太空 探索科技公司（SpaceX ）首次私人太空飛行，由億萬富商艾薩克曼訂下，抗癌年輕女鬥士亞希諾入選將加入。成功對抗骨癌的她認為太空飛行應該只是宇宙小事一樁。

聖猶大兒童研究醫院（St. Jude Children's Research Hospital）今天宣布，去年春天獲聘的29歲醫師助理亞希諾（Hayley Arceneaux ），將成為艾薩克曼（Jared Isaacman）私人太空旅行成員之一。艾薩克曼訂下SpaceX的首趟私人太空旅行，進行慈善募款。

亞希諾今年秋天搭乘火箭升空的時候，將成為上太空的最年輕美國 人，比紀錄保持人美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人賴德（ Sally Ride）還要年輕2歲。亞希諾將和艾薩克曼，以及另外兩位目前還沒選出的勝出者一起升空。

亞希諾（Hayley Arceneaux ）今年秋天搭乘火箭升空時，將成為上太空的最年輕美國人。美聯社

亞希諾將是第一個帶著義肢上太空的人。她10歲的時候在聖猶大兒童研究醫院接受手術，置換膝蓋，左大腿骨有一塊鈦金屬骨材。亞希諾走路仍一拐一拐，腿偶爾還是會痛，但她已經取得太空探險公司的同意，將擔任這趟旅程的醫療官。

亞希諾接受美聯社訪問時表示：「抗癌經驗確實讓我對太空旅行做好了準備。抗癌讓我堅強，然後我想也確實教我預期那些沒料到的事，隨機應變。」

她希望藉此向她的小病人或其他抗癌病患展現「天空不再是極限」。她說：「看到一位抗癌鬥士上太空，對這些小孩來說意義重大。」

艾薩克曼2月1日宣布，他計畫替聖猶大醫院募集2億美元，其中一半是他的捐款。身為這趟太空旅程自己派任的指揮官，艾薩克曼將SpaceX飛龍號太空船4個座位中的一個給了聖猶大醫院。

亞希諾1月在田納西州曼菲斯（Memphis）的家中接到突如其來的電話，詢問她是否想代表聖猶大醫院到太空。她當下反應是：「好啊、好啊，請（讓我去）！」但她還是先問過母親（她的父親2018年死於腎臟癌）。接下來又請教了弟弟和弟媳的看法。他們都是航太工程師，向她保證，太空旅行很安全。

艾薩克曼計畫在3月公布另外兩位成員。