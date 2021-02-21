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德州沒水電 她用龍蝦鍋裝雪煮沸幫兒洗澡

編譯中心／綜合報導
路易斯安那州一名媽媽突發奇想，用家中的小龍蝦鍋裝屋外的積雪並加熱給小孩洗熱水澡。（取材自推特）
路易斯安那州一名媽媽突發奇想，用家中的小龍蝦鍋裝屋外的積雪並加熱給小孩洗熱水澡。（取材自推特）

近日德州遭逢百年來最嚴重的冬季暴風雪侵襲，百萬居民飽受停電、停水之苦，即便德州所有發電廠已恢復運作，但仍有28萬戶無電可用，導致部分家庭在寒冷的氣溫下無法洗熱水澡，就連鄰近的路易斯安那州、坎塔基州等也受到影響。對此，就有一名媽媽突發奇想，用家中的小龍蝦鍋裝屋外的積雪並加熱給小孩洗熱水澡，此舉甚至引來當地媒體大肆報導，成為頭條新聞。

根據 WJHL-TV報導，路易斯安那州（Louisiana）什裡夫波特（Shreveport）市的一名媽媽瑪麗‧哈珀（Marie Harper），上周因家中停水無法幫小孩洗澡，她就突發奇想用一個煮小龍蝦的鍋子作為臨時「浴缸」。

瑪麗的妹妹在推特（Twitter）上寫道，因為沒有水的關係，所以姊姊就用小龍蝦鍋裝融化的積雪加熱，以便給孩子們洗澡。從縮時影片中可見，瑪麗用水桶挖屋外的積雪，接著再把雪裝進小龍蝦鍋內加熱，待水煮溫後孩子們就可以進去洗熱水澡。

瑪麗認為小龍蝦鍋是「完美的設備」，為了讓孩子在暴風雪時可以洗上熱水澡，她嘗試了各種方法，「一旦積雪融化，就必須將整個鍋子放在冰冷的雪上，以冷卻鍋底，以免燒傷孩子」，並提到在小龍蝦鍋裡洗澡，將會是孩子們永遠不會忘記的回憶。

德州 暴風雪 推特

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