牛年開運學這招 妞妞舞舒展筋骨釋放壓力

嘉義縣衛福部立朴子醫院中醫科主任李昌諴博士，與朴子高明幼兒園的幼教運動專家李秋樺園長與陳美秀主任，合作開發「扭扭健康操-妞妞舞」。圖／朴子醫院提供

現代人生活工作忙碌，台灣嘉義縣衛福部立朴子醫院中醫科主任李昌諴博士，繼「黃色小鴨健康操」及「蛇年健康操」後，發揮創意研究精神，與朴子高明幼兒園的幼教運動專家李秋樺園長與陳美秀主任，合作開發「扭扭健康操-妞妞舞」，希望大家活動筋骨與釋放生活壓力，廣泛運用於防疫期間缺乏運動與肌肉 緊繃、失眠沮喪等慢性壓力性疾病預防和治療及保健。

李昌諴指出，古代醫書「黃帝內經」記載「筋長一寸，壽延十年」，古代名醫華陀設計促進健康的「五禽戲」，「扭扭健康操」包括十幾種動作，搖頭、擴胸、繞肩、側身、擺手、伸腳、扭腰、擺臀、彎腰、轉圈、左右揮手等拉筋動作。

配合手碰、腳踢、開合跳、手舞足蹈、上下左右扭擺活動、可強化頸肩腰背、上肢、下肢、增加平衡感與加強肌耐力，放鬆人體四肢與頸、肩、背、腰，減少及緩解各種慢性身心及痠痛疾病的發生。

通過放鬆的手法在紓緩身心壓力及肌肉疼痛，解除局部肌肉的拘攣、神經的壓迫，改善血液循環，往往能得到相當不錯的改善效果，透過「扭扭健康操-妞妞舞」及親子 唱遊及韻律體能活動，可增進幼兒動作協調性及智力發展，使身心獲得充分的舒展及均衡發展，並促進親子彼此間的互動，使感情加溫。

禁忌：1.高血壓 及心臟病患者不宜過度運動。2.急性疼痛患者，需尋求醫師適當治療後，等到緩解期後再進行運動。3.孕婦、嬰幼兒不宜過度操作運動。針對慢性壓力性疾病與肌肉痠痛等疾病治療，朴醫中醫科、精神科及復健科組成治療團隊，有任何疑問，請洽詢中醫門診。