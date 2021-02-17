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俄永凍土挖出萬年前動物 科學家試圖採集「史前病毒」

編譯張君堯／綜合報導
克里姆林宮科學園區的科學家從近史前動物身上採集樣本，除已絕種的猛獁象和多毛犀牛外，包括史前犬、馬、麋鹿、囓齒和兔屬動物都在研究範圍內。（取材自NEFU Pres）
克里姆林宮科學園區的科學家從近史前動物身上採集樣本，除已絕種的猛獁象和多毛犀牛外，包括史前犬、馬、麋鹿、囓齒和兔屬動物都在研究範圍內。（取材自NEFU Pres）

俄羅斯科學家近日從凍土挖出的史前動物遺骸中，提取生物樣本並進行研究，希望探究最遠可追溯至5萬年前的「未知史前病毒」。

克里姆林宮科學園區的科學家本周起，從近年保存的史前動物遺骸上採集樣本，除已絕種的猛獁象和多毛犀牛外，包括史前犬、馬、麋鹿、囓齒和兔屬動物都在研究範圍內。據悉，其中最古老的動物為「5萬年前的旅鼠」。

科學家通過嘗試「全基因組測序」來獲得微生物樣本的數據，若核酸未遭破壞便能獲得其組...
科學家通過嘗試「全基因組測序」來獲得微生物樣本的數據，若核酸未遭破壞便能獲得其組成數據，藉此了解史前病毒發展的「重大趨向」，以收集「現有傳染原的流行病潛力」。（取材自The Siberian Times）

這項研究由俄羅斯國家病毒學與生物技術研究中心（Vector）主導，該機構同時也在研發俄國第二種新冠肺炎疫苗，希望與史普尼克-V競爭。

科學家16日已採集50個樣本，17日更預計要從雅庫茨克（Yakutsk）俄羅斯東北聯邦大學猛獁象博物館保存的遺骸中，採集相同數量的樣本。

Vector的科學家奧赫洛普科娃博士（Olesya Okhlopkova）指出，希望藉此找到「史前病毒」，並在俄羅斯針對「病毒的演變」展開古病毒學的進階研究，但有專家先前提出警告，稱過度深入研究可能會造成「殭屍病毒感染」的威脅。

Vector的科學家奧赫洛普科娃博士指出，希望藉此找到「史前病毒」，並針對「病毒...
Vector的科學家奧赫洛普科娃博士指出，希望藉此找到「史前病毒」，並針對「病毒的演變」展開古病毒學的進階研究。（取材自NEFU Pres）

奧赫洛普科娃博士從絕種動物的軟組織中取樣，並通過「全基因組測序」來獲得微生物樣本中生物多樣性的數據，若核酸未遭破壞便能獲得其組成數據，科學家希望藉此了解史前病毒發展的「重大趨向」，以收集「現有傳染原的流行病潛力」。

猛獁象博物館的代理負責人謝普拉索夫博士（Maxim Cheprasov）舉出先例，稱2009年首次於維科揚斯克馬身上發現軟組織，該發現的科學價值在於解密細胞核基因體的組成，解答了現代雅庫特馬的起源，如今科學家便希望藉此探討史前病毒之演變。

科學家費多羅夫（Sergey Fedorov）博士表示，猛獁象博物館與Vector有著「長期合作」，並希望能發現古老病毒，強調「病毒界有趣的發現正等著我們」。

俄羅斯科學家近日從凍土挖出的史前動物遺骸中，提取生物樣本並進行研究，希望藉其探究...
俄羅斯科學家近日從凍土挖出的史前動物遺骸中，提取生物樣本並進行研究，希望藉其探究最遠可追溯至5萬年前的「未知史前病毒」。（取材自The Siberian Times）

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