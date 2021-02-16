日離奇懸案！喝下「防疫人員」給的藥…銀行屍橫遍野

日本懸案「帝銀事件」造成11人死亡，嫌犯是誰至今未明。此事件也被作家松本清張改編成推理小說。（取材自Amazon）

新冠肺炎在全球延燒，疫情 帶來的恐懼，很容易讓社會也陷入動盪之中。日本 過去就曾發生過一起駭人的集體謀殺案，嫌犯靠喬裝防疫 人員因而得逞，案發後未受制裁仍逍遙法外。這起事件就是「帝銀事件」。

根據日本媒體「文春Online」報導，這起殺人案發生在1948年1月26日。當時，位於東京都豐島區椎名町的帝國銀行分行，在接近打烊的時刻前，突然進來一位男子。該男子表示他是官方的某醫學博士，他說附近有人感染了痢疾，曾經來過銀行，因此他為了防止疫情擴大，到此負責發派藥物給大家。

男子拿出了裝著無色液體的水瓶等藥物，示範了服用方式，並表示醫藥費之後再說，先快點喝下藥物防疫要緊。於是現場銀行行員等16人照著男子的吩咐，一一服用了他派發的藥物。然而在這之後，許多人立刻感到身體不適，並且一個個昏迷。其中一名行員村田正子奪門而出，在大街上倒下，引發民眾騷動。

最後，在喝下藥物的16人當中，有10人當場死亡，1人送醫後不治。事後檢驗結果，發現這位男子發給大家的藥物，其實是具有強烈毒性的「氰化鉀」。而犯人在銀行員集體中毒後，隨即盜取行內現金16萬多日圓後離去，價值相當於現在的166萬9000日幣。

爾後雖然各大媒體都有報導，表示有民眾在哪裡目擊到疑似嫌犯的人，但最後都無疾而終。曾有因被認為犯下另一個類似案件的死刑囚「平澤貞一」，被認為也可能是帝銀事件的主犯，但也有說法反駁，認為一位731部隊的軍人「S中佐」可疑性最大。此事件也曾被推理作家松本清張等翻寫成小說，然而真相到底是如何，如今仍然是個謎。