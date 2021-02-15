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好萊塢星二代美女接棒爸媽 誰後勢看俏？

記者蘇詠智／專題報導
瑪雅霍克父母都是知名影星，現在也是影壇搶手年輕女星。圖／路透資料照片
瑪雅霍克父母都是知名影星，現在也是影壇搶手年輕女星。圖／路透資料照片

擁有明星爸媽，總讓演藝世家的下一代受到更大的矚目，也容易在娛樂圈冒出頭。前年伊森霍克與鄔瑪舒嫚的愛女瑪雅，在Netflix影集「怪奇物語」表現突出，立刻變得炙手可熱，氣勢直逼強尼戴普與凡妮莎帕哈迪斯的女兒莉莉，成為新生代的文青偶像。

瑪雅霍克在「怪奇物語」飾演爽朗又機靈的冰淇淋店員，給主角群很大的鞤助，堪稱第3季的話題焦點之一，不僅接到更多演出邀約，也成了時尚圈的寵兒，還要在新片與父親伊森現身說法演父女，是目前最紅星二代美少女之一。

瑪格麗特庫利遺傳到母親的典雅外表，受到時尚名牌的喜愛。圖／路透資料照片
瑪格麗特庫利遺傳到母親的典雅外表，受到時尚名牌的喜愛。圖／路透資料照片

「妳是我今生的新娘」女主角安蒂麥道威爾的女兒瑪格麗特庫利，之前就已演出過影集「末世餘生」等，卻直到去年在「從前，有個好萊塢」被昆汀塔倫提諾力捧，飾演和布萊德彼特有曖昧的女大學生，戲分不算少，讓觀眾留下深刻印象，同樣在影壇大為搶手，也被香奈兒等名牌青睞。不過她近來和被一堆前女友炮轟是「渣男」的席亞李畢夫打得火熱，各方擔心她遲早受情傷。

凱特摩絲（右）常與女兒一起看時尚秀。圖／摘自Instagram
凱特摩絲（右）常與女兒一起看時尚秀。圖／摘自Instagram

永遠的時尚偶像凱特摩絲，18歲的愛女萊拉也開始走上伸展台、拍攝雜誌美照，更常陪她現身各大品牌的發表會，凱特坦言見到萊拉第一次走秀，心裡不免緊張，很在意她的表現。至於萊拉未來是否繼續在時尚界發展，凱特表示不管她想做什麼，自己都絕對支持，兩人也被認為是長相神似的母女。

蘿德絲最新的廣告頗為性感。圖／摘自Instagram
蘿德絲最新的廣告頗為性感。圖／摘自Instagram

長青樂壇天后瑪丹娜，過去常有性感的演出，大女兒蘿德絲曾幫著名的女性品牌Juicy Couture拍攝新的內褲廣告，渾圓的臀部曲線徹底突顯，傳承母親的豪放作風。而昔日有「甜心」形象的瑞絲薇絲朋，和女兒艾娃是出了名的像，她也愛和女兒拍攝「偽雙胞胎」的照片，去年耶誕再度推出這種主題的新照，她笑言：「我要用逼的，她才肯穿上跟我互相搭配的衣服。」顯然女兒已經有點厭煩了。

瑞絲薇絲朋（右）與女兒長太像，有如雙胞胎。圖／摘自Instagram
瑞絲薇絲朋（右）與女兒長太像，有如雙胞胎。圖／摘自Instagram

凱特 瑪丹娜 布萊德彼特

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