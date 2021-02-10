紅綠燈下的乞討者？「印尼銀人」街頭求生記

在受疫情衝擊的情況下，印尼各大城市自去年中旬開始出現銀人街頭乞討的狀況。因為受到街頭藝人的表演方式所啟發，他們將全身塗滿銀色，因此被稱為銀人。圖為一位母親為自己的孩子塗上銀漆。（路透）

「銀色，是他們求生的顏色。」在夜晚車來車往的印尼 街道上，你會看到全身塗滿銀漆、不分男女老少的「銀人」徘徊在路旁。夜裡的銀色會特別顯眼，而當紅燈之後，他們手拿銀色的小桶直接走到車道上，以各種表演方式——如舉牌子站著、站立不動、雙手合十、不眨眼睛等——吸引乘客、路人的目光，希望藉此賺取微薄收入；而當綠燈之際，他們又再撤退到路旁，等待下一個紅燈的來臨。這群印尼銀人並非當地真正的街頭藝人，而是因為疫情 走頭無路、被迫以「街頭表演乞討」維生的「速成班街頭藝人」。這群街頭銀人是誰？在印尼疫情依然嚴峻、無業困境難解的情況下，他們的生活又將如何受到影響？

在受疫情衝擊的情況下，印尼各大城市自去年中旬開始出現銀人街頭乞討的狀況。因為受到街頭藝人的表演方式所啟發，他們將全身塗滿銀色，因此被稱為銀人（印尼語為：Manusia Silver）。對銀人而言，選擇「銀色」並無特殊原因，只因為這能讓他們在街上看起來更顯眼，快速吸引目光。不過隨著各大媒體開始報導銀人之後，銀人街頭乞討的數量劇增，甚至成為印尼疫情「最受到關注的特點之一」。這也導致印尼政府開始取締銀人、罰款甚至逮捕。

警方的取締迫使銀人只能避開警察白天執勤的時間，選擇在夜晚開始上街。街上的銀人不僅有成年人，甚至有時還能看見銀色孕婦、銀色小孩出來乞討的身影；對許多銀人而言，以此方式工作是迫不得已。

街上的銀人不僅有成年人，甚至有時還能看見銀色孕婦、銀色小孩出來乞討的身影；對許多銀人而言，以此方式工作是迫不得已。（路透）

其中一位25歲的銀人德西（Desi）在接受《衛報》訪問時表示，自己去年在一家商店工作，不過就在疫情發生之後，老闆便辭退包括自己在內的員工，「我試著到處找工作，但是每家商店都受疫情所苦，根本沒有任何職缺。」

另一名25歲的阿爾凡（Alfan）會成為銀人也是為了養家糊口。阿爾凡是一名司機，他的收入因為疫情驟減，從原本每日可以賺取至少10萬盧比到如今只剩下每日3萬盧比。考慮到家中還有兩位小孩，他才開始在夜晚兼職成為銀人，「一開始成為銀人，不得不站在眾人面前，這其實很難為情，但我別無選擇。」

要成為銀人的代價不僅是如此，在長時間全身塗滿油漆的情況下，這也會影響他們的健康。他們使用的銀漆，其成分裡面包含食用油以及適用於網版印刷的反光油墨；他們將全身——包括臉部、頭髮、甚至指甲等——都塗滿銀漆，這也導致一些銀人的皮膚上開始出現疹子。而在下班之後，他們也要花大量的時間清洗殘留在身上的銀漆：第一次清洗必須先使用洗碗劑，接著才能使用肥皂。阿爾凡說：

「它會讓你非常癢，也會刺激你的皮膚。大家時常問我是不是喝醉了，因為我們的眼睛看起來血絲泛紅，但其實並沒有，就只是油漆刺激我們的眼睛。」

在長時間全身塗滿油漆的情況下，這也會影響銀人的健康。他們將全身——包括臉部、頭髮、甚至指甲等——都塗滿銀漆，這也導致一些銀人的皮膚上開始出現疹子。（路透）

印尼是東南亞疫情最嚴重的國家，從去年5月開始疫情持續攀升，在今年一月下旬創下高峰。截至2月9日下午，印尼確診人數已經來到117萬，單日新增病例依然有8242宗。根據《路透社》報導，疫情讓印尼首次陷入20年來經濟衰退的窘境，大大衝擊數百萬離家謀生的印尼人。數據顯示，印尼貧困人口原本約為2642萬名（印尼人口約2.7億），但光是在2019年9月至2020年3月疫情開始蔓延期間，貧困人口就增加了163萬。

除此之外，失業人數也隨著疫情攀升。疫情的爆發嚴重影響印尼經濟，超過267萬印尼人因此失業，失業率也在去年8月高達7.07%，創下2011年以來的最高失業率。

為了控制疫情和拯救經濟，焦頭爛額的印尼總統佐科威購入疫苗 ，並於1月13日在全國電視前成為第一位接種疫苗的印尼人，希望提高人民接種的信心；而後印尼也已展開2億7千萬人的大規模接種作業。不過與各國優先讓醫療人員、老年人接種的策略不同，印尼政府決定讓18至59歲的工作年齡人口優先施打。就印尼政府的角度而言，此接種策略希望迅速拯救經濟：透過優先接種因工作而須頻繁移動的族群，讓這一些工作族群可以迅速免疫，進而盡快恢復所有經濟活動。

不過，目前還需要更多時間才能確認印尼的接種策略是否有效。但可以確定的是，印尼的銀人們、社會裡的邊緣族群並無法快速從疫情、萎靡的經濟中恢復過來，而這也考驗著印尼政府的治理能力。正如阿爾凡對《衛報》所言：

「直到現在，我都沒收到政府任何的社會補助。我必須要做這份工作（銀人）才能生存。我們沒有犯罪，也沒有脅迫大家給錢。如果他們願意給我們錢，我們會謝謝上蒼，但如果沒有，那也沒關係。」

這一字一句也道出了所有銀人們的心聲。