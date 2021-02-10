還在牛年行大運？2021牛年吉祥話快看這 讓你不詞窮

新春過節，不免要說句吉祥話來祝福親朋好友，今年正逢金牛年，「牛年牛語」必不可少。示意圖。(取材自Ingimage)

農曆新年來臨，你的祝賀詞準備好了嗎？過年期間，無論是出門走春、拜訪親友不免都要說句吉祥話來祝賀對方，但一年一年過，若你始終只會一句「恭喜發財」、「新年快樂」，那就太落伍啦！

以下整理了過年吉祥話語錄，快拿起筆記記下來，讓你春節祝賀不尷尬、不詞窮，成為說話超溜、朗朗上口的祝賀小達人！

萬年適用吉祥話大全

時間在走，許多事物都會隨之變化，但唯獨這些新年吉祥話不會變！年年適用、人人通用，過年期間句句通用的吉祥話系列：

．任何場合皆適用

恭賀新喜、大吉大利、萬事如意、事事順心、心想事成、開春大吉、年年有餘。

．祝賀發財、賺大錢

招財進寶、財源廣進、富貴有餘、鴻圖大展、步步高升、飛黃騰達、日日見財。

．祝福健康、平安

福壽雙全、富貴安康、壽比南山、福如東海、萬壽無疆、金玉滿堂、迎春納福。

．送給晚輩、學子

學業進步、出類拔萃、健康如意、好運常伴、前程似錦。

牛年特殊吉祥話整裡包

身為新時代人類，普通的吉祥話當然不夠看！牛年就是要說應景的「牛年吉祥話」，以下為您整理各場合適用的「牛年牛語」：

．牛年必備祝賀語

福牛迎春、金牛迎春、金牛納福、金牛送寶、牛年鴻運、牛年大吉、牛運當頭、牛運亨通、牛轉乾坤。

．牛年就是要發財

牛兆豐年、牛市再現、牛氣沖天、牛轉錢坤、賺進金牛、牛年發大財。

．祝福小牛文武雙全

牛角掛書、汗牛充棟、力大如牛、健壯如牛、目無全牛。

吉祥話也要玩創意

想要跳脫框架，成為有創意的「吉祥話小達人」？你也可以這樣說…

．牛年最有才

1.Happy 牛 Year

2.福牛賀新春

3.鈔票一牛車

4.金牛抱福撞倒你

5.金牛到，福牛抱

6.牛轉乾坤，鼠氣全消

．從一數到十，字字我都行

一路順風、雙星報喜、三陽開泰、四四如意、五福臨門、六六大順、七星高照、八面威風、久久長長、十全十美。

．打著節拍來祝賀

1.送你一頭大金牛，包你掙錢不發愁；送你一頭快樂牛，沒有煩惱樂悠悠；送你一頭平安牛，遠行千里不擔憂；送你一頭幸福牛，愛情甜蜜長長久。

2.願君喜迎新春牛，勤力敬業似耕牛，身強體壯賽公牛，心平氣和不鬥牛；愛情美滿勝牽牛，財運亨通賺金牛，春風得意莫吹牛，一年更比一年牛。

這些「牛話」先別說！

新春祝賀結合創意，但若不慎弄巧成拙可就不好了！部分「牛字成語」並非用來祝賀他人，甚至包含貶意、消遣他人之意，新年期間可千萬別對他人說出這些詞彙。

牛頭馬面、對牛彈琴、氣壯如牛、吳牛喘月、牛衣夜泣、童牛角馬。

記熟這些吉祥話了嗎？新年好話說出嘴，不僅祝賀他人，也能為自己添喜氣！吉祥話在手，尷尬場合不會有，大家都能開心過個好年。