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奇！倫敦「最窄樓房」僅1.67公尺寬 開價134萬求售

編譯中心 / 綜合報導
英國倫敦「最窄樓房」（圖中天青藍色牆面建築）寬度僅1.67公尺，由於座落於商業精華區，因此開出高價110萬歐元求售。（取材自Google Map）
英國倫敦「最窄樓房」（圖中天青藍色牆面建築）寬度僅1.67公尺，由於座落於商業精華區，因此開出高價110萬歐元求售。（取材自Google Map）

被擠壓？英國倫敦牧者叢（Shepherd's Bush）西部一棟藍色建築宛如一塊「三明治」被夾在兩棟樓房之間，最窄處僅5英尺6英寸（約1.67公尺），不過因座落於精華地區而開出110萬歐元（約134萬美元）高價求售。

根據《歐洲新聞台》報導，這棟藍色的5層樓建築位於牧者叢西部，被包「夾」在診所及美髮店之間，最窄處更只有1.67公尺寬。

近日，這棟超窄樓房以110萬歐元求售，在當地引起話題，許多人被它的扁狀造型吸引，更對內部格局感興趣，因此就有媒體前去拍攝，帶領民眾一探究竟。

從影片看來，房屋內部確實狹窄，但擁有狹長走道，且客廳、廚房、臥室一應俱全，更可從陽台瞭望後花園。這棟「最窄樓房」的歷史可追溯至19世紀末，最早是一家維多利亞式帽子專賣店。

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