奇！倫敦「最窄樓房」僅1.67公尺寬 開價134萬求售

英國倫敦「最窄樓房」（圖中天青藍色牆面建築）寬度僅1.67公尺，由於座落於商業精華區，因此開出高價110萬歐元求售。（取材自Google Map）

被擠壓？英國倫敦 牧者叢（Shepherd's Bush）西部一棟藍色建築宛如一塊「三明治」被夾在兩棟樓房之間，最窄處僅5英尺6英寸（約1.67公尺），不過因座落於精華地區而開出110萬歐元（約134萬美元 ）高價求售。

David Myers, an assistant sales manager at Winkworth estate agents which is selling the property, said the house was worth its price tag because it's "a unique part of #London history".https://t.co/NIpoxwR92t — Firstpost (@firstpost) February 7, 2021

根據《歐洲新聞台》報導，這棟藍色的5層樓建築位於牧者叢西部，被包「夾」在診所及美髮店之間，最窄處更只有1.67公尺寬。

近日，這棟超窄樓房以110萬歐元求售，在當地引起話題，許多人被它的扁狀造型吸引，更對內部格局感興趣，因此就有媒體前去拍攝，帶領民眾一探究竟。

從影片看來，房屋內部確實狹窄，但擁有狹長走道，且客廳、廚房、臥室一應俱全，更可從陽台瞭望後花園。這棟「最窄樓房」的歷史可追溯至19世紀末，最早是一家維多利亞式帽子專賣店。