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「未明確同意」算性侵！丹麥App讓情侶上床先按同意鍵

編譯周辰陽／綜合報導
丹麥2020年12月修法擴大「性侵」的定義，規定只要其中一方「未明確同意」就算犯法，有開發商就推出一款免費App，讓情侶可利用智慧手機表達他們同意發生性行為，但各界反應相當冷淡。翻攝自iConsent.dk
丹麥2020年12月修法擴大「性侵」的定義，規定只要其中一方「未明確同意」就算犯法，有開發商就推出一款免費App，讓情侶可利用智慧手機表達他們同意發生性行為，但各界反應相當冷淡。翻攝自iConsent.dk

丹麥議會2020年12月修法擴大「性侵」的定義，規定只要其中一方「未明確同意」就算犯法。因應新規元旦正式上路，有開發商就推出一款免費App，讓情侶可利用智慧手機表達他們同意發生性行為。但各界反應相當冷淡，一個家庭計畫協會的主席就批評，「性關係不是合約」。

泰晤士報報導，這款App名叫「iConsent」，使用者只要不到半分鐘就能發出或收到同意發生性行為的請求，按一次鍵則代表同意進行「一次性行為」，有效期限為24小時，隨時可撤回。歷史紀錄會加密儲存到安全的伺服器，使用者可自行調出。除非是正式的刑事調查，否則管理人員不會分享數據。

開發商表示，「iConsent」讓使用者「有機會記錄你同意性行為」，也會提供性健康建議與受害者支援團體網址連結。但他們補充說，「在App同意永遠不是獨立的，要由你和另一方確保你在性行為之前、之中與之後都同意」。

「iConsent」在Google Play評價不高，平均評分只有2.3分（滿分5分）。一位網友指出，替合意性行為推出App「沒道理」，也有網友擔心有人會強迫他人按下同意鍵、製造數位偽證，律師則認為法官不太可能接受「iConsent」為證據。

一位性學專家指出，「在性方面讀懂他人是一種技巧，轉移到App會剝奪我們自己學習此一技巧的部分可能性」。老牌大報「貝林時報」（Berlingske）則譏諷「iConsent」把「性」變得「跟疫情記者會一樣不性感」，還指「沒有任何事物跟『同意』（發生性行為）一樣性感」，但這適用於兩人直接與持續的交流，而不是透過一個「說好性交」（yes-to-sex）的App，「那只會搶走我們最後一絲溫暖的痕跡」。

App 疫情 性侵

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