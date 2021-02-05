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最不受歡迎的勸酒行為 逼玩遊戲、划酒拳上榜

記者陳婕翎／台北報導
春節連假、春酒活動將至，聚餐應酬間的勸酒文化，雖能炒熱氣氛，但也是許多人的惡夢。示意圖／Ingimage
春節連假、春酒活動將至，聚餐應酬間的勸酒文化，雖能炒熱氣氛，但也是許多人的惡夢。示意圖／Ingimage

春節連假、春酒活動將至，聚餐應酬間的勸酒文化，雖能炒熱氣氛，但也是許多人的惡夢。據網路大數據分析，最不受歡迎勸酒行為前三名是「逼你玩遊戲、划酒拳」、「誓言不醉不歸」及「只要喝一口就好」，專家提醒，緊記「男2女1老全1」口訣，評估喝酒單位，避免喝過量。

台灣衛福部國健署盤點網友前十大最不受歡迎勸酒行為，分別為逼你玩划酒拳、誓言不醉不歸、只要喝一口就好、要你陪喝才簽約、趁你不注意偷加酒、對方瘋狂敬酒喝不完、直接幫你叫車找代駕、一定要你乾杯喝光光、酒倒超滿表面張力、嗆你不喝就是看不起他。

每個人或多或少都有類似的經驗，振興醫院急診重症醫學部主任田知學警告，飲酒沒有安全量，飲酒讓食道、腸道、胃、大腸、肝等部位出現癌症機率增加；國健署菸害防制組簡技呂孟穎也提醒，即便是少量飲酒， 得到癌症的機會是不喝酒者的1.26倍， 過量飲酒甚至會高達5.13倍。

呂孟穎解釋，台灣近半人口缺乏酒精代謝酵素「乙醛去氫酶(ALDH2)」，喝酒容易臉紅，還會提高罹癌及失智的風險；喝酒也會破壞免疫系統，增加罹患新冠肺炎及發展為急性呼吸窘迫症候群等風險，建議避免喝酒。

網友最討厭的勸酒行為是逼玩划酒拳，呂孟穎分析，這些酒局遊戲的確能讓氣氛更「嗨」，但會讓人喝得快，還可能因為混酒，非常容易醉，對不會喝的人來說，是陷入斷片的陷阱，有時不想玩遊戲，又會被說不合群，是讓人最困擾的勸酒行為。

「男2女1老全1」，指男性每次不能喝超過2個單位，女性和老人每次不能喝超過1個單位。酒精單位的公式是「喝酒cc數X酒精度數／12」，以一瓶600cc、60％的高粱來說，整瓶有30個單位，而300cc、4％的罐裝啤酒，整罐喝完有1單位。

田知學建議，應盡量減少飲酒量，男性每日喝酒不超過2罐啤酒（3.5%啤酒330毫升，2罐約20g純酒精），女性則不超過1罐啤酒（約10g純酒精），如果準備懷孕、懷孕期間或哺乳中的女性，為了新生兒的健康，千萬不要喝酒。

衛福部國健署盤點網友前十大最不受歡迎勸酒行為，分別為逼你玩划酒拳、誓言不醉不歸、...
衛福部國健署盤點網友前十大最不受歡迎勸酒行為，分別為逼你玩划酒拳、誓言不醉不歸、只要喝一口就好、要你陪喝才簽約、趁你不注意偷加酒、對方瘋狂敬酒喝不完、直接幫你叫車找代駕、一定要你乾杯喝光光、酒倒超滿表面張力、嗆你不喝就是看不起他。 圖／國健署提供

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