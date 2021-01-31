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改掉本名硬加皇室頭銜 梅根再度變成英人箭靶 公關喊冤

記者蘇詠智／綜合報導
梅根在兒子亞契的出生證明上只簽署皇室頭銜，而無本名，引起外界的揣測。路透資料照片
梅根在兒子亞契的出生證明上只簽署皇室頭銜，而無本名，引起外界的揣測。路透資料照片

英國哈利王子與妻子梅根自從一年多前高調宣布要卸下皇室重要成員身分後，一舉一動就被更放大檢視，因為無數英國皇室迷與所謂的「皇室專家」都等著抓他們的小辮子、「懲罰」他們對英國的「背叛」。

目前仍有絕大多數英國擁皇派疾呼該剝奪哈利與梅根的皇室頭銜，八卦刊物卻挖出原來梅根在兒子亞契的出生登記上竟然把名字去掉，改成「薩塞克斯公爵夫人殿下」，又引起軒然大波，皇室專家也連忙湊熱鬧，推測她想跟已故的婆婆黛安娜看齊，因為黛安娜在兩個兒子的出生證明上也沒有用自己本名，而是寫上「威爾斯王妃殿下」。

梅根此舉再度招致廣泛抨擊，英國的皇室迷就是受不了她不滿皇室人員的對待、想要脫離繁文縟節又要霸著皇室頭銜不放，皇室專家的分析也讓他們火冒三丈，因為黛安娜雖去世超過20年仍在英國廣受愛戴，人氣遠勝被敵視的梅根。其實不只她在兒子的出生證明上只簽署皇室頭銜沒用本名，哈利也只用了「薩塞克斯公爵殿下」的稱號。

眼看外界愈描愈黑，梅根也只好派公關出面否認，表示這出生登記上的以頭銜取代本名是在2019年經由英國皇室的指示、再經皇室資深成員的確認，才會是如此，並不是梅根自己想要，她也從未這麼要求。看到八卦小報的胡亂揣測，如果不是刻意冒犯那真的很可笑，這世上已經夠多需要處理的事了，不妨把時間都先放在解決這些必要的問題上，少製造一些無聊話題。

英國 梅根 哈利

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