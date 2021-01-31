改掉本名硬加皇室頭銜 梅根再度變成英人箭靶 公關喊冤

梅根在兒子亞契的出生證明上只簽署皇室頭銜，而無本名，引起外界的揣測。路透資料照片

英國哈利 王子與妻子梅根 自從一年多前高調宣布要卸下皇室重要成員身分後，一舉一動就被更放大檢視，因為無數英國皇室迷與所謂的「皇室專家」都等著抓他們的小辮子、「懲罰」他們對英國的「背叛」。

目前仍有絕大多數英國擁皇派疾呼該剝奪哈利與梅根的皇室頭銜，八卦刊物卻挖出原來梅根在兒子亞契的出生登記上竟然把名字去掉，改成「薩塞克斯公爵夫人殿下」，又引起軒然大波，皇室專家也連忙湊熱鬧，推測她想跟已故的婆婆黛安娜看齊，因為黛安娜在兩個兒子的出生證明上也沒有用自己本名，而是寫上「威爾斯王妃殿下」。

梅根此舉再度招致廣泛抨擊，英國的皇室迷就是受不了她不滿皇室人員的對待、想要脫離繁文縟節又要霸著皇室頭銜不放，皇室專家的分析也讓他們火冒三丈，因為黛安娜雖去世超過20年仍在英國廣受愛戴，人氣遠勝被敵視的梅根。其實不只她在兒子的出生證明上只簽署皇室頭銜沒用本名，哈利也只用了「薩塞克斯公爵殿下」的稱號。

眼看外界愈描愈黑，梅根也只好派公關出面否認，表示這出生登記上的以頭銜取代本名是在2019年經由英國皇室的指示、再經皇室資深成員的確認，才會是如此，並不是梅根自己想要，她也從未這麼要求。看到八卦小報的胡亂揣測，如果不是刻意冒犯那真的很可笑，這世上已經夠多需要處理的事了，不妨把時間都先放在解決這些必要的問題上，少製造一些無聊話題。