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加州疫情趨緩 近月「確診少一半」死亡數仍高

美食飄出腐爛味 專家估650萬人染疫康復後「嗅覺倒錯」

編譯羅方妤／綜合報導
嗅覺喪失慈善機構「AbScent」試圖幫助染疫康復，卻出現嗅覺倒錯的民眾了解並改善病情。取材自臉書
嗅覺喪失慈善機構「AbScent」試圖幫助染疫康復，卻出現嗅覺倒錯的民眾了解並改善病情。取材自臉書

BBC中文網報導，科學家估計，約65%的新冠肺炎患者會暫時失去嗅覺和味覺，他們康復後嗅覺和味覺通常會恢復。然而，其中有10%會發展成「嗅覺倒錯」（parosmia），使他們聞到本來應該氣味不錯的東西，如食物、肥皂和伴侶，變得令人作嘔。也就是說，目前全球一億多名染疫者中，估計有650萬人康復後會出現嗅覺倒錯。但科學家目前不清楚發病原因，也不知道療法。

嗅覺喪失慈善機構「AbScent」創始人克里希．凱利去年六月在臉書（Facebook）建利群組，幫助6000名成員了解和改善嗅覺倒錯。她說，幾乎所有人都因染疫喪失嗅覺，最後引發嗅覺倒錯，「對不同氣味的常見描述包括：死亡、腐爛、腐爛的肉、糞便」。

英國雷丁大學科學家珍．帕克和AbScent臉書群組的一些成員合作發現，肉、洋葱、大蒜、巧克力、咖啡、蔬果、自來水和葡萄酒通常會引起不良反應，除了杏仁和櫻桃的氣味尚能接受。

目前科學家普遍假設，神經纖維因車禍、病毒或細菌感染等原因受損，導致嗅覺倒錯。目前沒有治療方法，只能等大腦適應。但AbScent認為「嗅覺訓練」可能有幫助，包括定期聞一批精油，及患者調整飲食，像是食用常溫或冷藏食物、避免食用油炸和重口味食物，飲食清淡等。

臉書 車禍 咖啡

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