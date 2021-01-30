我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州疫情趨緩 近月「確診少一半」死亡數仍高

世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？

樹下挖出小金人 竟是價值278萬亨利八世遺失皇冠裝飾

編譯中心／綜合報導
凱文在英國北安普頓郡一棵大樹下用金屬探測器找到小金人，意外發現它是英王亨利八世皇冠上的裝飾品。取材自太陽報
凱文在英國北安普頓郡一棵大樹下用金屬探測器找到小金人，意外發現它是英王亨利八世皇冠上的裝飾品。取材自太陽報

49歲的凱文（Kevin Duckett）在英國北安普頓郡一塊田地用金屬探測儀器尋寶，卻意外挖出一個約6公分高的小金人，經過鑑定後發現這個純金小雕像極有可能是亨利八世皇冠上的裝飾，而該皇冠已遺失400年，經估價後這個小金人價值可達200萬英鎊（約278萬美元），而小金人目前也放在大英博物館裡研究，若證實為真品，凱文必須將其出售給博物館。

根據「太陽報」報導，凱文平日休閒嗜好就是尋寶，當時他拿著金屬探測器在田園附近的大樹下探測，找了20分鐘，探測器突然發出信號，凱文原本以為只是被壓扁的鋁盤或牛奶罐頭上的金屬蓋子，但仔細取出端詳後，才發現是一座高2.5英吋（6.3公分）、寬1英吋（2.5公分）的純金小雕像，他說「我抹掉雕像上的土壤，驚訝地坐了下來，腎上腺素開始激增，興奮感從身體湧出」。

凱文在小金人底部發現有「SH」字樣，他研究後發現這可能是英王亨利八世皇冠上的裝飾，由於亨利八世在位36年間曾多次變換皇冠上的裝飾，他將基督的雕像裝飾改成三位英王，分別是聖埃德蒙、懺悔者愛德華、亨利六世，而他手中的小金人正式亨利六世的雕像。

凱文表示，自己曾在YouTube上看過複製品，甚至跑去博物館調查，發現小金人跟官方複製品長得極為相似，而目前凱文已將小金人交給大英博物館調查，若是真品，價格將可達200萬英鎊，凱文也將須出售給博物館，皇家宮殿首席策展人露西（Lucy Worsley）則表示，在地下沉睡數百年的小金人能再次被發現是好消息，光是想像它的真實歷史就十分令人著迷了。

小金人 博物館 皇家

上一則

為創金氏紀錄「10秒內吃3顆死神辣椒」 他吞完下秒狂吐

延伸閱讀

抱8座艾美獎1座小金人 傳奇女演員94歲辭世

抱8座艾美獎1座小金人 傳奇女演員94歲辭世
被謀殺的律師（上）

被謀殺的律師（上）
「索爾4」女武神驚爆迷戀他！「黑豹2」聚焦整個瓦干達

「索爾4」女武神驚爆迷戀他！「黑豹2」聚焦整個瓦干達
疫苗疑慮 資深藥劑師列不適合施打6族群

疫苗疑慮 資深藥劑師列不適合施打6族群

熱門新聞

赫佛某日回家時驚見妻子外遇的場面。示意圖／Ingimage

上班回家發現妻子與小王床戰 他「後悔當時一個舉動」

2021-01-23 05:45
伊莉莎白赫莉在雪地裡幾乎沒穿多少衣物，豐滿胸型快要露光。（取材自Instagram）

英辣模伊莉莎白赫莉玩雪 大衣下沒穿…「我無法抗拒」

2021-01-26 02:45
英國男子格列佛在封城期間靠賣生活用品致富。(取材自dailyrecord.co.uk)

封城找出商機！他靠「賣小東西」 1天賺1.6萬美元

2021-01-25 21:36
有幾種夢境可能是「危險預兆」。 示意圖／ingimage

小心！這4種夢是危險預兆 夢到「它」代表壓力太大

2021-01-29 08:08
賀錦麗外甥女梅娜的丈夫阿雅古（中）穿著Nike Air Jordan 1 OG Dior運動鞋，零售價2000美元。取材自推特

拜登、賀錦麗親戚在就職典禮穿的運動鞋 引發搶購

2021-01-24 07:18
俄勒岡州約瑟芬縣衛生廳的醫護人員，在疫苗失效前，給願意的路人接種。(取自俄勒岡州約瑟芬縣推特@CountyJosephine)

快看世界／醫護載疫苗受困暴雪 急中生智給路人接種

2021-01-28 12:41

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
增強防禦力！CNN：美公衛專家呼籲「戴兩層口罩」

增強防禦力！CNN：美公衛專家呼籲「戴兩層口罩」
小心！這4種夢是危險預兆 夢到「它」代表壓力太大

小心！這4種夢是危險預兆 夢到「它」代表壓力太大
黃芳彥買兩套逾百萬公寓都用現金 遺產受益人不需法院認證即可獲得

黃芳彥買兩套逾百萬公寓都用現金 遺產受益人不需法院認證即可獲得
佛奇：變種病毒預計3月底盛行美國 疫苗接種需加速

佛奇：變種病毒預計3月底盛行美國 疫苗接種需加速
稱被川普騙了 「匿名者Q巫師」願赴參院彈劾案作證

稱被川普騙了 「匿名者Q巫師」願赴參院彈劾案作證