我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾幫扁嫂脫身 黃芳彥西裝11顆裸鑽 北檢擬聲請沒收

1張圖看疫情：全美確診2576萬例 加州破327萬

小心！這4種夢是危險預兆 夢到「它」代表壓力太大

聯合新聞網 / 綜合報導
有幾種夢境可能是「危險預兆」。 示意圖／ingimage
有幾種夢境可能是「危險預兆」。 示意圖／ingimage

許多人認為夢境反射自己的潛意識，有些「預知夢」更可以看到未來。運勢命理網站「生肖運勢天天看」近日分享幾種夢境可能是「危險預兆」，提供民眾參考，只要夢到這4樣東西或狀況，千萬要當心喔！

夢見塵土

塵土象徵著失去或是掩埋一段情感、一段往事，展現內心的失落、傷感和無可奈何，而且通常和你的經歷有關。夢見塵土代表著你將要失去某個重要的人，或是某段感情，某個珍貴的東西。如果夢見自己在打掃塵土，還意味著將要名聲掃地，夢見自己在塵土裡打滾，代表將有破財危機。

夢見喝喜酒

夢見喜事並不代表就會有好事到來，反而有相反的意義，可能預示了厄運，夢見自己喝喜酒，就代表著近期可能有不好的消息，很高機率和家人有關。同時，這也代表你最近運勢不佳，可能會遇到意外事件的打擾，屬於不祥之兆。如果你近期打算外出遊玩，途中可能會遇到很多禍事，最好取消計畫。

夢見相親

如果你已有戀人或者已經結婚了，還夢到和別人相親，說明你想脫離這份感情。在現實生活中，可能會陷入三角關係，需要冷靜對待。男人夢見相親，代表你最近對感情不夠用心，另一半遭受冷落，建議要和愛人溝通，不要總是忙於工作。

夢見被追殺

夢見被人、動物或者其他東西追殺，說明你在現實生活中受到的壓力很大，內心比較糾結，不敢面對現實，有一種消極逃避的心理。同時，也可能是你最近的人際關係出現了問題，如果追殺你的是熟人，暗示那個人最近可能與你不和，發生爭吵，或者是有人可能會與你爭奪某樣東西。

上一則

馬斯克為何挺Reddit散戶投資人 並廣獲其崇拜？

下一則

客廳、廚房、小孩房妥善收納 蝸居也能創造大空間

延伸閱讀

1月29日星座運勢 雙子財運旺盛 射手表白不宜

1月29日星座運勢 雙子財運旺盛 射手表白不宜
世界日報 2021【農民曆】周六隨報贈送

世界日報 2021【農民曆】周六隨報贈送
台男改「15字姓名」求好運 命理師不看好

台男改「15字姓名」求好運 命理師不看好
台男求轉運改15字長名 憂印章刻不下 父母也傻眼

台男求轉運改15字長名 憂印章刻不下 父母也傻眼

熱門新聞

赫佛某日回家時驚見妻子外遇的場面。示意圖／Ingimage

上班回家發現妻子與小王床戰 他「後悔當時一個舉動」

2021-01-23 05:45
伊莉莎白赫莉在雪地裡幾乎沒穿多少衣物，豐滿胸型快要露光。（取材自Instagram）

英辣模伊莉莎白赫莉玩雪 大衣下沒穿…「我無法抗拒」

2021-01-26 02:45
英國男子格列佛在封城期間靠賣生活用品致富。(取材自dailyrecord.co.uk)

封城找出商機！他靠「賣小東西」 1天賺1.6萬美元

2021-01-25 21:36
賀錦麗外甥女梅娜的丈夫阿雅古（中）穿著Nike Air Jordan 1 OG Dior運動鞋，零售價2000美元。取材自推特

拜登、賀錦麗親戚在就職典禮穿的運動鞋 引發搶購

2021-01-24 07:18
美國空姐提醒民眾，搭飛機時千萬別喝機上的熱水，因為熱水箱都沒在清洗。（示意圖／取材自Ingimage）

搭飛機別喝到這東西！美空姐曝暗黑真相：非常噁心

2021-01-20 19:16
兆彩今開出10億元的頭獎。(美聯社)

兆彩開出10億元頭獎 幸運兒在密西根州 史上第三高

2021-01-23 17:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡

陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡
舉槍自殺前四天 黃芳彥最後身影曝光

舉槍自殺前四天 黃芳彥最後身影曝光

「如果FBI來抓 我就用槍自轟」 黃芳彥一語成讖

「如果FBI來抓 我就用槍自轟」 黃芳彥一語成讖
因案潛逃客死異鄉 還有劉松藩、王又曾、王玉雲…

因案潛逃客死異鄉 還有劉松藩、王又曾、王玉雲…
黃芳彥在美猝逝 扁：不敢相信！1月16日還致電哀悼扁媽

黃芳彥在美猝逝 扁：不敢相信！1月16日還致電哀悼扁媽