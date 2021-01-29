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馬斯克為何挺Reddit散戶投資人 並廣獲其崇拜？

編譯湯淑君／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克。美聯社
特斯拉執行長馬斯克。美聯社

美國遊戲零售股GameStop在網路論壇Reddit鄉民揪團買股力捧下股價狂飆、擊潰放空該股的避險基金大戶，成為本周全球投資界熱門話題。對峙的兩個陣營壁壘分明：一邊是零售投資人組成的螞蟻雄兵，為股市民主化而出征；另一邊是富有的華爾街金融業菁英，押注於這些基本面欠佳的小型股股價必跌。

本周交戰幾回合下來，初步勝負已見分曉：放空大軍不是認賠軋平放空部位落荒而逃，就是還在納悶為什麼業餘當沖客竟會透過網路論壇團結行動，不惜砸下存來繳學費的錢或疫情紓困支票，熱情捧這種公司的場？GameStop一年前市值僅約2.5億美元，如今被散戶多頭部隊協力拱上135億美元。

彭博資訊專欄作家布萊恩（Chris Bryant）撰文指出，從特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）為什麼迅速表態站在Reddit鄉民這邊，和他何以備受Reddit、Stockwits這些線上投資社群擁戴，或可找出一些線索。

布萊恩指出，一如另外兩位受Reddit群眾崇拜的人士（Ark投資管理公司基金經理人Cathie Wood，以及矽谷知名投資人Chamath Palihapitiya），馬斯克也具備以下特質：都提倡創新，都獲押注科技股的投資人奉為偶像，都不會過度講究舊式商業目標，例如獲利能力、現金流等。在鄉民眼中，Palihapitiya和Wood相信比特幣前景光明，也有加分作用；馬斯克也常在推特轉推談加密幣的文章。

換個角度來看，馬斯克等三人事業飛黃騰達，也是拜散戶投資人之賜，所以這形成一種良性循環：他們愈是受歡迎，愈能吸引更多的投資，也就對經營事業愈有助益。

就馬斯克而言，他認為散戶投資人常比華爾街人士更有慧眼識英雄的眼光。馬斯克砲轟、並且戰勝放空特斯拉股票的空頭大軍，協助大挫空頭銳氣，無疑也成為本周散戶協力軋空行動的靈感來源之一。

布萊恩說，散戶合力拉抬GameStop股價，展現如螞蟻搬象的強大力量，或許令許多人訝異，但其實近年來若是密切關注特斯拉股價（或比特幣行情）走勢，應已察覺粉絲散戶對特斯拉的死忠早就變得如宗教信仰般虔誠。取悅散戶投資人的策略已奏效：特斯拉目前市值接近8,000億美元，讓該公司籌得堆積如山的便宜資本。

但布萊恩指出，群眾賦予馬斯克權力，伴隨而來的是責任。以個人魅力鼓勵年輕人（包括Reddit鄉民）掏錢投資估值高昂的科技股，萬一未來情勢翻轉、科技股狂熱退燒，馬斯克此刻受到的偶像崇拜還能持續嗎？馬斯克已表態支持Reddit鄉民力抗華爾街體制，儼然以股市民主化新隊長自居，但今日的領導者光環，可能輕易演變成明日的重擔。

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