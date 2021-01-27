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台男求轉運改15字長名 憂印章刻不下 父母也傻眼

記者王慧瑛、蔡孟妤／高雄報導
新名字長達15個字，很難不引人側目，林家丞說，這是他第2次改名，相信好名字加上個人努力能有好運勢。(圖:林家丞提供)
新名字長達15個字，很難不引人側目，林家丞說，這是他第2次改名，相信好名字加上個人努力能有好運勢。(圖:林家丞提供)

高雄26歲男子林家丞正待業盼有好運勢，本月25日萌生改名念頭，思考幾個小時後，當天下午就決定付諸行動，新名字「林家丞台灣之光羅伯特歐薩斯」長達15字，父母一度無法諒解，但他先斬後奏，也只能接受。林家丞說，期待改名能有轉運效果，今天就會去改駕照、存摺等資料，比較擔心的是，印章不好刻、一般表格寫不下，臉書帳號改名也被認為是假帳號，正克服改名後種種複雜事。

林家丞表示，新名字有引起身旁同學、親友關注，他更期待能為自己工作運加分，希望未來的職場老闆也能理解他改名的創意、想法，別覺得他是「怪咖」反而不敢錄取他。

根據「姓名條例」，台灣民眾基於字義粗俗不雅、音譯過長或有特殊原因，一生可改名三次。許多人改名動機是想轉運，也有人是出現同名同姓困擾。

高雄26歲男子林家丞外型陽光，他說，期待新名字能讓工作運加分，早日賺進人生第一桶...
高雄26歲男子林家丞外型陽光，他說，期待新名字能讓工作運加分，早日賺進人生第一桶金。(圖:林家丞提供)

新名字長達15個字，很難不引人側目，林家丞說，這是他第2次改名，相信好名字加上個人努力能有好運勢，第1次改名是高中考大學那一年。

大學讀台北科技大學電機工程系，碩士肄業後入伍，曾簽4年志願役，但只做了2年便申請提早退伍，目前待業中。林家丞喜愛攝影、外拍，相當有才華。

新名字巧思靈感從何而來？林家丞說，台灣之光是他對自己的期許，希望自己能有番作為、發光發熱，羅伯特是他英文名翻譯，結尾的歐薩斯則是參考網紅「大麻煩」名字，作為新名字的收尾。

「只想了一個上午，就決定去做了！」林家丞說，本月25日出現強烈改名念頭，當天下午就到住家附近戶政事務所辦改名，改好後父母才知道，相當錯愕，父親反對較激烈，經過溝通已慢慢接受。

林家丞說，他最近已收到某科技大廠的面試信，會全力以赴，希望新名字能為他帶來好運，工作運、財運、貴人運愈來愈旺。

26歲林家丞喜愛攝影、外拍，相當有才華。(圖:林家丞提供)
26歲林家丞喜愛攝影、外拍，相當有才華。(圖:林家丞提供)

台灣 駕照 攝影

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