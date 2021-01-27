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59歲劉德華首開抖音帳號超威 4天吸來1249萬人瘋追蹤

記者黃保慧／即時報導
劉德華開抖音帳號，狂吸粉。取材自微博
劉德華開抖音帳號，狂吸粉。取材自微博

59歲劉德華出道多年，對私生活相當保護，從沒開過社交平台帳號的他，竟然加入「抖音」的行列，10小時迅速漲粉600萬，4天下來竟有超過1249萬粉絲關注。

劉德華於22日悄悄成立帳號，而中國官方抖音27日才公布該帳號，宣布他首次進駐網路社群平台，影片中重現他主演的經典電影「無間道」橋段，劉德華穿著西裝站在大樓頂，被問到「我要的東西呢？」他轉身回答：「我要的東西你也未必帶來了。」接著說著：「給我一個機會，以前我沒得選擇，現在我想開抖音。」最後不忘提醒，「那就是要你們關注囉」！

影片來源：YouTube

短短29秒影片一釋出，4天就狂吸超過1249萬粉絲關注，到目前為止榮登中國抖音影片排行榜第2名。厲害的是，不只粉絲關注，就連不少明星也來聲援，其中中國知名喜劇女星賈玲就留言：「所有人後退，榜1給姐讓出來！」她的號招力引起不少網友在留言串下聲援。

賈玲過去曾多次在節目中表明自己是劉德華的鐵粉，她追星多年從未與劉德華同台，想不到，日前劉德華在宣傳「拆彈專家2」時，被媒體問到如果幫賈玲安排一個角色適合演什麼？他對著鏡頭說：「賈玲，妳可以演我夫人。」這段話再度上了熱搜，而這回抖音她幫忙助攻也成了話題。

抖音 中國 社群

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