疫下解悶！西雅圖街邊「迷你藝廊」 路人也可創作

(取材自milrany.com)

一位西雅圖 藝術家自去年底在家門口前豎立了像娃娃屋大小的迷你藝廊，除展出她的畫作，同時任人放置或拿取其中的藝術品，互動與慷慨性質讓這個疫情 策展引起迴響。

「西雅圖時報」（The Seattle Times）今天報導，兩個月前如果有人問西雅圖藝術家米爾朗尼（Stacy Milrany）是否喜歡娃娃屋，她會說「不」。

如今，她在安妮皇后區（Queen Anne）自家門前設立的「免費小藝廊」（Little Free Art Gallery），讓她每天和許多路過的陌生人有話題可聊。

(取材自milrany.com)

安妮皇后區是西雅圖市西北方的郊區，知名旅遊景點太空針塔（Space Needle）是地標建築物。

從外表看來，「免費小藝廊」與美國郊區房子前一些人設置的「免費小圖書館」（Little Free Library）類似，大約40公分長寬，20公分深的長方盒空間，有個玻璃門。

米爾朗尼為那娃娃屋般的迷你藝廊空間打造了木地板、白牆、迷你畫架、迷你櫃子和小板凳，輪番展出藝術作品，並以微型玩偶扮演觀眾，有如小小的藝術劇場。

米爾朗尼歡迎任何人在迷你藝廊內留下東西，或把其中的藝術品帶走，「不必然是公平的交換」，因為人們無須留下東西一樣能把喜歡的藝術品帶走，唯一的條件是不能帶走迷你傢俱和人偶。

(取材自milrany.com)

成立迷你藝廊一個多月，她送往迎來了百來件小藝品，有如明信片般的畫作，也有她前所未見、半張名片大小的毛皮人臉藝品等。她就像導演，把人們放到迷你藝廊的物品重新擺設，最忙的時候估計一天變換5次布置，而雨天則一點動靜也沒有。

米爾朗尼一開始並沒有預料到迷你藝廊會變成生活重心。過去5年，她以藝術創作為生，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情爆發後，美術館和藝廊關閉，她想做點不一樣的事情。

經木匠朋友的協助，幫她特製了小尺寸的板凳和櫃子，她自己上漆、妝點藝廊門面和掛燈，當她把第一件畫作放上去後，先在社群媒體 告知親友，開始有外人來看展，接著引發其他社群媒體關注。

(取材自milrany.com)

米爾朗尼雖是名義上的策展人，真正的創作者是鄰居、其他藝術家和過客，她只有在藝廊空著沒東西時，才擺上自己的畫作。她在部落格記錄來去的物品，同時提供雙向互動，讓網路訪客也能上傳自己喜歡的藝術品照片。

免費的公共藝術企畫案滿足了居家避疫的人們想與其他人互動的願望，迷你藝廊座落在戶外的人行道旁，路人在安全的社交距離下，得以欣賞、談論著除了疫情之外的話題。

因為居家避疫，美國人在家已待了快一年，想做點什麼事是自然的衝動，報導認為這可能是「免費小藝廊」成功的催化劑，更是慷慨精神所帶來的結果。米爾朗尼收到許多關於如何製作的詢問，她樂見迷你藝廊的點子開枝散葉。