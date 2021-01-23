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心肌梗塞年輕化 醫師提醒：家族史抽菸肥胖最危險

記者陳碧珠／台北報導
醫師提醒，男性50歲、女性60歲前若發生心肌梗塞，「家族史」絕對是很重要的危險因子，呼籲相關族群及早做好飲食控制、建立良好生活習慣及必要檢查。本報資料照片
醫師提醒，男性50歲、女性60歲前若發生心肌梗塞，「家族史」絕對是很重要的危險因子，呼籲相關族群及早做好飲食控制、建立良好生活習慣及必要檢查。本報資料照片

已故寒舍創辦人蔡辰洋長子蔡伯府，1月22日深夜傳出因身體不適過世，享年48歲，他的父親五年前因心肌梗塞66歲去世。從事心臟內科的馬偕醫院副院長葉宏一提醒，男性50歲、女性60歲前若發生心肌梗塞，「家族史」絕對是很重要的危險因子，呼籲相關族群及早做好飲食控制、建立良好生活習慣及必要檢查。

心肌梗塞是心臟冠狀動脈突然阻塞，導致供給心肌血流中斷，心肌缺血缺氧而壞死，是猝死的主要原因之一，葉宏一說，家族史是心肌梗塞危險因子之一，主要分兩方面，一為先天性遺傳，一為共住家人擁有相似不良生活習慣，包括容易引起高血壓、高血脂、高血糖的不當飲食、抽菸、肥胖，都會導致心血管相關疾病。

葉宏一更提醒，台灣35歲以下的抽菸比率高達75%，45歲以也有70%比例，年輕人抽菸問題嚴重，是早發冠心症、年輕心肌梗塞的原因，國健署曾經做過研究調查，急性心肌梗塞的男性有79.5%曾經抽菸。

「血管就像水管，通暢就能活絡。」要避免心血管堵塞引發心肌梗塞，葉宏一建議平常飲食就要少鹽、少油、少甜，戒菸、戒酒、規律運動保持血液循環暢通，避免肥胖，特別是有家族史的民眾，更要高度重視。

國泰醫院心臟血管外科主治醫師李孟霖則引用一份醫學文獻指出，小於55歲、有心肌梗塞家族史的人，罹病率會比同齡高出4.42倍，除了心肌梗塞，與高血壓、抽菸相關的主動脈剝離也容易引發急性猝死，臨床上，求診心臟外科的患者若合併有家族史，多會進一步建議做心臟相關檢查如心導管、電腦斷層，都可及早發現冠狀動脈有無嚴重堵塞。

高血壓 肥胖 猝死

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