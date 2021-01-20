迪士尼大反派萌萌真人版！她天生自帶白色瀏海

母女倆天生都患有白斑病，局部頭髮會比其他部分頭髮亮。（取材自Instagram）

巴西43歲女性維艾拉（Talyta Youssef Aziz Vieira）2年多前生下女兒瑪雅（Mayah），當維艾拉看到瑪雅不同於全頭棕髮的一撮白色瀏海時並不驚訝，因為這是他們的家族基因。

英國每日郵報（Daily Mail）報導，維艾拉的祖父、媽媽、阿姨以及表親全都天生患有白斑病（piebaldism），是一種因為皮膚缺乏製造黑色素的細胞，導致局部皮膚和頭髮比其他部分顏色還淺的遺傳病變。

女娃生來自帶一撮白色瀏海。（取材自Instagram）

維艾拉在瑪雅出生後，就鼓勵瑪雅欣賞自己的白色頭髮。維艾拉說她十幾歲的時候一直擔心同儕會批評她的白髮，因此會將白髮藏在其他頭髮下面，但她很快發現別人都覺得她的白髮獨特且美好。

而瑪雅雖然只有2歲多，但已經愛上自己貌似迪士尼 動畫「101忠狗」（101 Dalmatians）裡反派腳色德維爾（De Vil）的雙色頭髮。維艾拉希望瑪雅長大後仍對自己充滿自信。

維艾拉提到瑪雅出生後就在社群 平台上獲得關注，一名攝影師還邀請瑪雅拍攝一系列照片，照片隨後在網路上廣為流傳，維艾拉的朋友還認出瑪雅是她的女兒，「因為有著相似的髮色。」

維艾拉鼓勵大家擁抱自己的與眾不同，強調「不需要跟大家一樣才稱得上美麗。」