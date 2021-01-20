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5成人認知錯誤！醫：宿醉無關酒量、勿輕忽

中央社／台北20日電
醫師說，隔夜醉與酒量好不好沒有關係。（本報資料照片）
醫師說，隔夜醉與酒量好不好沒有關係。（本報資料照片）

根據調查，雖然有9成民眾知道隔夜醉，但仍有超過5成民眾認知錯誤，包含隔夜醉與酒量好壞有關、吃解酒藥可避眠隔夜醉等，使得不少民眾輕忽宿醉的危險性，導致意外發生。

社團法人台灣酒與社會責任促進會進行台灣民眾隔夜醉調查發現，有89.5%的民眾知道隔夜醉，但調查中也發現，有超過5成民眾對於隔夜醉的認知錯誤，包含隔夜醉與酒量好壞有關、吃解酒藥可避眠隔夜醉，有健身與運動習慣的人酒精代謝比較快、喝酒臉紅是酒精代謝快等。

基隆長庚胃腸肝膽科醫師錢政弘解釋，喝酒會臉紅不是代謝快，而是相反。他指出，酒精在身體代謝的過程中，會把乙醇轉化為乙醛再代謝成乙酸，但由於台灣民眾有一半的人缺乏酵素，導致代謝速度慢，讓血液中的乙醛濃度上升，就會有臉紅、心跳快、呼吸急促等症狀。

錢政弘說，隔夜醉與酒量好不好也沒有關係，因為喝很多不會醉的人只是對大腦影響比較晚發生，血液濃度上升比較緩慢，或者是身體水分較多，可以喝比較多的酒精量，但還是要花一定的時間才能代謝掉。他認為，會不會隔夜醉跟酒的種類、肝臟功能，喝酒時有沒有吃東西比較有關。

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