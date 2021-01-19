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眼睛瞪大+嚇到掉下巴 寵物龜重現名畫《吶喊》笑歪萬人

編譯中心 / 綜合報導
一名日本網友分享家中寵物龜看見相機的「超浮誇表情」，有如刻意模仿名畫《吶喊》而擺出的驚嚇表情，讓萬名網友看了全笑歪。取材自推特
一名日本網友分享家中寵物龜看見相機的「超浮誇表情」，有如刻意模仿名畫《吶喊》而擺出的驚嚇表情，讓萬名網友看了全笑歪。取材自推特

家中寵物擺出令人噴笑的表情、動作，總是讓人忍不住想拍下分享給網友們欣賞。日本就有一位推特帳號「Yakyu147Ab」的網友經常分享家中寵物龜的日常生活照，其中一張「眼睛瞪大、嚇到下巴掉下來」的照片有如名畫《吶喊》，讓網友們看了全笑翻。

推特帳號「Yakyu147Ab」的日本網友經常會在社群平台上分享寵物龜的日常生活照，他在17日分享的一張名為「如果突然把相機鏡頭轉向牠...」的照片，這張照片意外獲得13萬人次轉發。

從照片中可見，水缸裡的寵物龜本來輕鬆自在的在水裡優游，但當主人突然拿起相機靠近牠時，打算拍下牠的日常照，沒想到牠一看見鏡頭似乎認為「有危險！」，立刻表現出眼睛、鼻孔瞪大的誇張表情，讓主人看了忍不住大笑，並拍下這張有如刻意模仿名畫《吶喊》的表情照。

主人過了幾個小時後再度貼出其他照片，他發現這隻烏龜只要看到鏡頭，就會「嚇得魂飛魄散」，高舉雙手露出一副「救救我！」的表情。這些照片在網上瘋傳，網友們紛紛留言笑回，「工讀生你給我出來哦！」、「嚇到吃手手」、「看起來像被附身了」。

推特 日本 社群

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