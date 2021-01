大貓熊翻滾全身蹭馬糞 原是冬季防寒秘招

日本時事通信社報導,中國野生的大貓熊被觀察到一項謎樣行動,在冬天會去翻滾蹭馬糞,讓馬糞沾上全身。圖:台北市立動物園提供

日本時事通信社報導,中國 野生的大貓熊被觀察到一項謎樣行動,在冬天會去翻滾蹭馬糞,讓馬糞沾上全身。中國科學院動物研究所團隊研究發現,大貓熊原來是利用馬糞來防寒。

研究團隊在中國陝西省西安市附近秦嶺山脈的大貓熊棲息地設置紅外線相機,從2016年7月開始,觀察大貓熊生態一年,發現大貓熊這項用身體去蹭馬糞的行為,而且不論雌雄大貓熊都會蹭馬糞,總共觀察到38次。

而觀測到大貓熊蹭馬糞的時間點,則集中在2016年11月到2017年4月,幾乎都是氣溫在攝氏15度到零下5度的寒冷日子裡。

至於大貓熊為什麼要去蹭馬糞,研究團隊指出,馬所吃的植物,含有精油成分β-石竹烯(β-caryophyllene)與石竹烯氧化物(caryophyllene oxide)等,剛排泄出來的馬糞也含有這些精油成分。

經由實驗發現,具有溫度偵測功能的蛋白質TRPM8,會被馬糞所含有精油物質干擾,變得較不容易感受到寒冷。大貓熊藉由讓身體沾上馬糞,以達到防寒功能。

北京 動物園也實驗將這些物質加上乾草,提供給園內飼育的大貓熊,發現園內的大貓熊也會出現用身體去蹭的行為。

這項研究成果發表在美國 「國家科學院學報」(Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America)網站上。