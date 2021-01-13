加州聖地牙哥大猩猩確診新冠 可以打疫苗嗎？

聖地牙哥動物園的大猩猩感染新冠病毒。(美聯社)

「與世隔絕的大猩猩，為什麼也會確診？」全球知名的野生動物園 ——美國加州聖地牙哥 動物園——在11日公開證實，園內的兩隻大猩猩確診感染了新冠病毒，目前已經直接在動物園裡隔離、沒有嚴重症狀，這也是全球疫情爆發以來，首度有大猩猩確診的案例。

但是聖地牙哥動物園在2020年12月時，就已經為了防疫而全面關閉，兩隻猩猩的感染途徑又是從何而來？猩猩感染後的症狀會不會和人類相似、傳染力多大？種種疑問正困擾著園方。

美國加州聖地牙哥動物園（San Diego Zoo）在11日發布新聞稿，對外證實園內已有兩隻大猩猩確診感染，根據園方管理人員的紀錄，在1月6日時發現有3隻大猩猩出現平時沒有的咳嗽症狀，保險起見採集檢驗了猩猩的糞便，送交醫療單位檢驗後，證實其中兩隻大猩猩的糞便存有COVID-19病毒。

確認感染之後，園方立即將兩隻大猩猩進行隔離，這也是繼水貂、老虎、獅子等動物確診病例之後，全球首度有大猩猩感染武漢肺炎的案例。

雖然截至目前為止，這兩隻感染的大猩猩並沒有出現嚴重惡化的症狀，園方表示只有輕微咳嗽和嗜睡而已，飲食和健康恢復狀況樂觀，但畢竟是第一個猩猩感染的案例，會不會出現和人類相似的症狀？或是在園內猩猩社群中出現感染擴散？目前還有待觀察。

猩猩怎麼染疫的？園方困惑

但是最讓園方頭痛疑惑的是：到底這些猩猩怎麼感染病毒的？

聖地牙哥動物園占地43公頃，是全球規模數一數二的野生動物園，園內有超過800多種、4000多隻的動物，同時也是保育大猩猩的重要研究單位。過去聖地牙哥動物園的遊客數量始終名列前茅，但2020的疫情衝擊也讓來訪遊客大幅減少，遲至去年12月6日才全面關閉園區。

正因為已經關閉園區一個月、而目前為止園內工作人員都沒有出現類似症狀，動物園官方以此推斷可能的感染來源之一，是來自「無症狀的園區人員」，但現階段也還只是臆測，尚未得到證實。現在園區也嚴格要求，還留在動物園的工作人員須遵守配戴口罩、維持社交距離的防疫措施，並且對於工作需要的動物接觸採取若干限制。

為了避免疫情擔憂、以及需要時間研究大猩猩感染的問題，園方透過聲明強調，現在都還不會有預定的園區重啟開放時間表，直到疫情風險過去為止。

現階段沒疫苗 可以施打

「那...大猩猩也可以接種疫苗嗎？」園方目前已經在安排工作人員和獸醫接種疫苗的排程，但園方另外特別說明的是，雖然大猩猩和人類的基因相似，但目前並沒有任何針對動物使用的新冠肺炎疫苗，僅知有一些給特定物種的疫苗正在開發測試中，因此大猩猩現階段還不會有疫苗可以施打。工作人員能作的，也不是叫大猩猩自己勤洗手、維持社交距離，只能透過專業的大猩猩保育人員「持續觀察健康情況、給予最妥善的照料」。

根據美國農業部（USDA）針對動物感染病例的統計，美國目前已知感染的動物種類有老虎、獅子、雪豹、水貂、狗、貓，大猩猩為最新列上去的第7種。