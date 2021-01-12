少女看YouTube愛上大27歲教授 不顧反對談「忘年戀」

少女愛上大27歲的哲學教授。(取材自@30chronia)

德國 21歲女學生麗恩哈特（Jana Leonhardt）日前曝光自己戀上大她27歲哲學教授的心路歷程，兩人最近還合開Instagram帳號高呼年齡不該是愛情的絆腳石。

但至今麗恩哈特的父母不祝福這段「忘年之愛」；海因里希的家人也拒絕承認他們倆人是情侶。

英國 媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，麗恩哈特3年半前在YouTube頻道上看到年長她27歲哲學教授海因里希（Peter Heinrich）的影片後，意識到自己深受海因里希吸引決定發電子郵件給他。海因里希在信中告訴對方一些關於自己的事情，並表示很想和他談談哲學。

海因里希在幾個小時內回信向她講述了個人背景以及對哲學的見解，他們倆意識到彼此有很多共同點。

兩人頻繁信件往返三個月後，海因里希邀麗恩哈特進行FaceTime視訊通話。麗恩哈特最初有點遲疑，但實在對海因里希心生好奇，強烈希望進一步了解他就允許要求了。他們暢談好幾個小時後決定碰面。

兩人終於在2017年底初次相見並一見鍾情，麗恩哈特想與海因里希建立明確的關係，但海因里希考量到他們的年齡差距卻步了，在接下來2年他們持續交流後，海因里希決定要求麗恩哈特當他的女朋友。